أبوهشيمة يلتقى السباح محمد الحسينى قبل سفره لعبور المانش

المال - خاصالتقى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أفراد البعثة المرافقة للسباح المصري متحدي متلازمة الدوان، محمد الحسيني، قبل مغادرتهم للقاهرة اليوم الأربعاء، متجهين إلى بريطانيا لعبور الحسيني بحر المانش بعد الانتهاء من فترة تأهيله وتدريبه.وأكد أبو هشيمة أن مجموع

المال – خاص

التقى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أفراد البعثة المرافقة للسباح المصري متحدي متلازمة الدوان، محمد الحسيني، قبل مغادرتهم للقاهرة اليوم الأربعاء، متجهين إلى بريطانيا لعبور الحسيني بحر المانش بعد الانتهاء من فترة تأهيله وتدريبه.

وأكد أبو هشيمة أن مجموعة حديد المصريين تفخر برعايتها لشاب مصري عمره لم يتجاوز 17 سنة ونموذج مشرف مثل محمد الحسيني لم توقفه إعاقة في أن يصل الى هذه المرحلة في السباحة، ويضيف تقدير جديد لمصر بعبوره بحر المانش، فهو يمثل رسالة للعالم والإنسانية وليس لنا كمصريين فقط بأن الإرادة والتحدي لا يقف أمامهما أي صعوبات مهما كانت.

وقال الكابتن خالد شلبي ممثل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسئول عن تأهيل الحسيني والسابق عبوره لبحر المانش بذراع واحدة عام 1983 أن محمد الحسيني أصبح مؤهلاً الآن لعبور بحر المانش بإذن الله، بعد أن خضع لتدريبات وتأهيل استمر عام ونصف في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وعايش كل الظروف المتشابهة مع بحر المانش حتى يتمكن من أداء مهمته ورفع علم مصر ويكون أول متحدي لمتلازمة الدوان يعبر بحر المانش وأيضاً عمره لم يتجاوز الـ 17 عاماً وهذا لم يسجل من قبل فيمن عبروا بحر المانش.

وسلم أسامة الحسيني، المستشار بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، خطاب شكر من المجلس لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة تقديراً لدعمه ورعايته لمحمد الحسيني، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل نموذج مشرف لمجتمع رجال الأعمال.