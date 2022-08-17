«أبولو» الأمريكية تستحوذ على 11.1% في «الدار العقارية» الإماراتية

أعلنت شركة “أبولو” الأمركية عن استحواذها على 11.1% في شركة “الدار للعقارات الاستثمارية” التابعة لشركة “الدار العقارية” الإماراتية بقيمة 400 مليون دولار.

تأتي عملية الاستحواذ ضمن اتفاقية جرى الإعلان عنها سابقاً، إذ تستثمر “أبولو” بمقتضى ذلك 1.4 مليار دولار في دعم مبادرات النمو التحولي الخاص بشركة “الدار” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شركة “أبولو” الأمريكية

تضمّنت الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، إصدار أسهم عادية، بالإضافة إلى أسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 400 مليون دولار لصالح “أبولو” في شركة “الدار للعقارات الاستثمارية” بناء على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة التي تمثل قسم الاستثمار العقاري في “مجموعة الدار”، والتي تدير محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية بقيمة تتجاوز 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار). كما بلغت نسبة إشغال المحفظة 92% حتى 30 يونيو 2022.

ستمكّن الصفقة من قيام شركة “الدار للعقارات الاستثمارية” من توسيع نطاق أعمالها، وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ المهمة.

أصدرت شركة “الدار للعقارات الاستثمارية” في مارس الماضي سندات دائمة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار لصالح “أبولو” بمعدل فائدة سنوي قدره 5.625%.

“الدار” ضخت وخصصت استثمارات رأسمالية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام الجاري في إطار استراتيجيتها للنمو التحويلي، وشمل ذلك استثمار أكثر من 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).