«أبولو» الأمريكية تستثمر 1.4 مليار دولار في «الدار» الإماراتية

وقعت شركة “الدار” الإماراتية العاملة في العقارات، وشركة “أبولو جلوبال مانجمنت” العاملة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة، اتفاقية تستثمر بموجبها “أبولو” عبر صناديقها وعملائها ما مجموعه 1.4 مليار دولار في رأس المال الاستراتيجي لدعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

يمثل الاتفاق بين أكبر مطور عقاري في إمارة أبوظبي وشركة “أبولو” الأمريكية، أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الخاص في أبوظبي.

تأتي استثمارات “أبولو” في شركة الدار، عقب شراكة استراتيجية للشركة الأمريكية في عام 2020، مع شركة مبادلة للاستثمار أحد أهم الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي.

وذلك إضافة إلى مساهمة “أبولو” في مشروع مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والتي ساهم فيها كل من صناديق وعملاء “أبولو” بقيادة استثمار قيمته 2.7 مليار دولار في مشروع عقاري مشترك.

أهم بنوك الاتفاق مع “الدار” الإماراتية

500 مليون دولار: استثمار في شراكة تتضمن مجموعة من الأراضي التي تمتلكها الدار العقارية

500 مليون دولار: سندات دائمة ثانوية صادرة عن شركة الدار للاستثمار العقاري

300 مليون دولار: استثمار على شكل أسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي في الدار للاستثمار العقاري

100 مليون دولار: استثمار على شكل أسهم عادية في شركة الدار للاستثمار العقاري

قالت “الدار” في بيان اليوم الإثنين، إن الشراكة مع “أبولو” التي تتضمن مجموعة أراضي قيمتها 500 مليون دولار، ستتيح لشركة الدار تحقيق قيمة طويلة الأجل تدعم مخزونها الكبير من الأراضي؛ والحفاظ في الوقت ذاته على مرونة تطوير أو بيع قطع الأراضي وفقاً لإستراتيجية التطوير طويلة المدى لشركة الدار.

وكجزء من الاتفاقية، ستستحوذ “أبولو” على حصة أقلية مباشرة في الدار للاستثمار العقاري تم تسعيرها بحسب القيمة الصافية للأصول. ارتفع صافي ربح “الدار” العقارية، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 21% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.33 مليار درهم، وزادت الإيرادات، إلى 8.58 مليار درهم في العام الماضي بنمو 2%.