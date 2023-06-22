«أبوقير للأسمدة» تعتمد الموازنة التخطيطية بأرباح مستهدفة 6.56 مليار جنيه لعام 2023-2024

اعتمد مجلس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023-2024.

وتستهدف أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية تحقيق صافي ربح بقيمة 6.56 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023-2024.

كما تستهدف وصول إجمالي مبيعاتها إلي 13.98 مليار جنيه خلال 2023-2024.

جدير بالذكر أن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، نتائج مالية متميزة .

وارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 44%، خلال 9 أشهر لتقفز إلي 17.3 مليار جنية مقابل 12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2021-2022

كما قفزت صافى أرباح الشركة بعد الضريبة بنسبة 86% لتصل إلى 13 مليار جنية مقابل 7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.