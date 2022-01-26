«أبوقير للأسمدة» تحقق 6.2 مليار جنيه إيرادات بالنصف الأول من العام المالى الحالي

بلغت الأرباح قبل الضريبة ٤.١ مليار جنيه مقابل ١.٧ مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبزيادة قدرها ١٣٥٪؜

كشفت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة عن تحقيق الشركة إيرادات نشاط ٦.٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مقابل إيرادات نشاط ٤ مليارات جنيه عن الفترة المثيلة وبزيادة قدرها ٥٥٪؜.

كما بلغت الأرباح قبل الضريبة ٤.١ مليار جنيه مقابل ١.٧ مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبزيادة قدرها ١٣٥٪؜.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة ٣.٢ مليار جنيها مقابل ١.٥ مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبزيادة قدرها ١١٥٪.



هذا مع كامل التزام الشركة بتطبيق ما جاء بقرار مجلس الوزراء بتسليم الجمعيات الزراعية وزارة الزراعة ٥٥٪؜ من كامل إنتاج الشركة بالأسعار التي تحددها الدولة (الأسعار المدعومة) علاوة على بيع ١٠٪؜ من إنتاج الشركة للسوق المحلي بالأسعار الحرة والباقي للتصدير.

ويرجع هذا إلي السياسة التي تنتهجها إدارة الشركة في عمليات التشغيل السليم والآمن والصيانة الدورية للمعدات وعمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع والتي أدت إلي رفع الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع بجانب تنوع المنتجات وتحسن أسعار الصادرات.

علاوة على اتباع إدارة الشركة سياسة تسويقية مرنة أدت إلى التصدير لمعظم بلدان العالم وبأسعار تنافسية، هذا إلى جانب إدارة المحفظة المالية للشركة بطريقة احترافية واقتصادية أدت إلى تحقيق عوائد متميزة، إضافة إلي تحويل الشركة إلى رقمية والتي أدت بدورها إلى إحكام الرقابة.

ويتوزع هيكل ملكية “أبو قير للأسمدة بين؛ بنك الاستثمار القومى، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة.

كما يضم الهيكل، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بنك ناصر الاجتماعى، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، كيما، اتحاد العاملين بالشركة، إضافة إلى الأسهم الحرة فى البورصة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة أبو قير للأسمدة ارتفاع أرباحها بنسبة %88 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتصل إلى 1.289 مليار جنيه، مقابل 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 2.655 مليار جنيه، مقارنة مع 1.748 مليار جنيه خلال الربع المماثل.