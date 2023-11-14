«أبوقير للأسمدة» تحقق 2.02 مليار جنيه صافي ربح خلال الثلاثة أشهر الأولى للعام المالي 2023-2024

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نتائج الأعمال المدققة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024.

حققت أبوقير للأسمدة إيرادات نشاط بقيمه 4.33 مليار جنيه وبلغ مجمل ربح الفترة نحو 2.05 مليار جنيه، وسجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 2.02 مليار جنيه.

وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار اليوريا العالمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، إلا أن إدارة الشركة واصلت جهودها في تنمية الإيرادات عبر سياستها التسويقية الرشيدة والمناورة بتشكيلة منتجاتها المتنوعة من الأسمدة النيتروجينية في الأسواق المختلفة.

علاوة على تعزيز جهودها لتحسين كفاءة عناصر التكلفة بشكل مستدام من خلال ترشيد الإستهلاك في مختلف النواحي لتشمل أستهلاكات الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه وكيماويات التشغيل.

ومن خلال المتابعة المستمرة للمتغيرات العالمية وإمكانيه الإستجابة لها، أستطاعت الشركة تطبيق أستراتيجيتها الهادفة إلي تحقيق الكفاءة التشغيلية مع كفاءة التكلفة.

كل هذا يأتي بجانب إهتمام إدارة الشركة بالمحافظة على البيئة وإستكمال خطة التوافق والإلتزام البيئي ودورها الرائد تجاه المسئولية المجتمعية والحوكمة والإسراع في إقامة مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الإنبعاثات الكربونية لتحقيق نمو مستدام لجميع عمليات الشركة ومصانعها.

وتعتبر شركة أبوقير للأسمدة أول شركة أسمدة في مصر تُنفذ حلول الصناعة الرقمية وبرمجيات SAP Signavio.

حيث طبقت الشركة مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء عبر منظومة سحابية واسعة تضم حلول أعمال مهمة مثل RISE with SAP، و SAP Ariba، بتنفيذ من قبل شركة Solex للحلول.

وقد حققت أبو قير للأسمدة عوائد كبيرة بالفعل، بما فيها زيادة في الرقابة على المخزون، وكفاءات تشغيلية ملحوظة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الربحية والاستدامة.