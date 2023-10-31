«أبوقير للأسمدة» تحقق 2.02 مليار جنيه أرباحا خلال الربع الأول من 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من العام المالي 2023-2024.

وأظهرت نتائج أعمال أبوقير للأسمدة، تراجع صافي الأرباح بنسبة 27.37% لتصل إلي 2.02 مليار جنيه، مقابل 2.78 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2022-2023.

كما هبطت إيرادات أبو قير للأسمدة بنسبة 9.6%، خلال الثلاث أشهر المنقضية، لتصل إلى 4.33 مليار جنيه، مقابل 4.79 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022-2023.

وعزت أبو قير للاسمدة تراجع صافي الأرباح، إلي انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير.

فضلا عن زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة الزيادات السعرية وتقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.