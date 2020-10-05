أبوقير للأسمدة تتخطى آثار كورونا.. وتنفذ خطة استراتيجية تتضمن 18 محوراً

تمكنت شركة «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» من تنفيذ إستراتيجية عمل مترامية الأطراف تتضمن 18 محوراً فى كافة الجوانب التشغيلية والإدارية والتسويقية ، وذلك بحسب ما عرضه الكيميائى سعد أبوالمعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

التقت «المال» «مع أبوالمعاطى» فى حوار موسع بمكتبه بمقر الشركة فى أبوقير بالإسكندرية للوقوف على آخر مستجدات العمل داخل الشركة وخطتها الاستثمارية والتوسعية المستقبلية، وكيف استعادت الشركة شبابها خلال هذه الفترة رغم التحديات العالمية والظروف الاستثنائية.

تطرق الحديث مع رئيس شركة أبوقير للأسمدة عن وضع صناعة الأسمدة فى مصر والعالم والتداعيات التى سببها فيروس كورونا على الصناعة وكيف تجاوزت الشركة هذه الجائحة، من حيث الاسعار وحجم الطلب فى السوق المحلية والتصدير وكيف تأثرت تكلفة التشغيل.

استعرض «أبوالمعاطى» عدداً من المحاور التى يتم العمل فيها داخل الشركة ومنها:

المحور الأول المتمثل فى استراتيجية عمل الشركة والذى تضمن تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين وتأمين ظروف التشغيل الآمن، وقال رئيس شركة أبو قير للأسمدة إن المحور الثانى تضمن حماية البيئة وإزالة العشوائيات من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة إذ تمكنت الشركة من تقليل الانبعاثات فى الجو والبحر، وفى غضون الشهور القادمة سوف تكون الشركة توافقت تماما مع قوانين البيئة المصرية، فيما تضمن المحور الثالث الإهتمام بالعنصر البشرى والتدريب والتأهيل داخل وخارج مصر كمحور مهم تقوم عليه الصناعة.

ولفت إلى أن المحور الرابع تضمن إحلال وتجديد شامل للمصانع والبنية التحتية إذ تم عمل احلال وتجديد شامل لجميع مصانع الشركة ومبانيها ومرافقها وهو ما يمكن تسميته بمرحلة «إعادة شباب الشركة»، بحسب أبوالمعاطى، وأشار إلى أن الشركة ركزت أيضا على تشديد منظومة الامن والحراسة والكاميرات.

وتابع أن المحور السادس شمل تعظيم التصنيع المحلى للمعدات اذ نجحت الشركة فى تصنيع بعض المعدات محليا، اما المحور السابع فتمثل فى العمل على إزالة إختناقات المصانع والمرافق ورفع الطاقات الانتاجية.

وتضمن المحور الثامن وفقا لحوار رئيس شركة أبو قير للأسمدة المساهمة فى شركات أخرى مثل حلوان للأسمدة التى تمتلك فيها ابو قير للأسمدة %17 والوادى للأسمدة الفوسفاتية %10والاسكندرية للأسمدة %15.

وقال إن المحور التاسع تضمن انشاء مشروعات جديدة داخل وخارج الشركة، إذ أن الشركة تقوم بدراسة إمكانية إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة تبلغ تكلفتة الاستثمارية 2.6 مليار دولار موزعة بواقع 1.6 مليار دولار للمرحلة الأولى ومليار دولار للمرحلة الثانية وتُوزع هيكل ملكيته بين أبوقير للأسمدة وحلوان للأسمدة والأهلى كابيتال القابضة.

وقال إن شركته تساهم فى مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى ان حصة أبوقير تبلغ %10.

توسعات ابو قير 3

وأشار إلى ان من ضمن المشروعات ايضاً البدء فى اتخاذ الاجراءات والخطوات التنفيذية لمشروع خفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع يوريا أبوقير 3.

ولفت إلى أن الشركة لديها بعض الافكار الاخرى للمشروعات مازالت تحت الدراسة.

وأشار إلى أن المحور العاشر فى استراتجية الشركة هو استخدام احدث التطبيقات فى عمليات الصيانة والتشغيل والإشراف عليها من خلال برامج اليكترونية.

ندير المحفظة المالية بشكل جيد.. والاستثمار فى أدوات الدخل الثابت

اما المحور ال 11، فيشمل إدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد، وذلك من خلال الدخول فى ادوات الدخل الثابت مثل اذون وسندات الخزانة، موضحا ان حجم المبيعات والسيولة التى تتوافر فى الشركة بشكل مستمر يتم استخدامها فى هذه الادوات لجلب العائد وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وقال «أبوالمعاطى» أن المحور ال 12 يتمثل فى حوكمة الشركة بالكامل وذلك من خلال تدشين ادارات متعلقة بالمراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر والحوكمة وإنشاء إدارة علاقات المستثمرين.

نبيع إلى 25 دولة حول العالم.. واخترقنا السوق الإفريقية هذا العام

أما المحور الـ 13 فيتضمن تحويل الشركة إلى شركة رقمية بالكامل وتعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP، بينما يتمثل المحور التالى له فى العمل على فتح اسواق جديدة داخل وخارج البلاد إذ بلغ عدد عملاء التصدير 40 عميلاً من مختلف بلدان العالم، وتنوعت أسواق التصدير إلى 25 دولة أوروبية وعربية وأمريكية وأفريقية وآسيوية، ودخلت الشركة الأفريقية السوق لأول مرة هذا العام مثل تنزانيا.

37 عميلا بالسوق المحلية.. و10 جمعيات تعاونية و4 مزارع كبرى

وبلغ عدد عملاء السوق المحلية للأسمدة الحرة 37 عميلاً، بالإضافة إلى 10جمعيات تعاونية وعدد 4 مزرعه كبرى.

نصدر50 % من الإنتاج ونلتزم بتوريد النسبة المتبقية لوزارة الزراعة

وأضاف أن شركته تصدر حوالى %50 من الإنتاج مع الالتزام بتوريد النسبة المتبقية لوزارة الزراعة موضحا انه برغم انخفاض الأسعار، إلا أن سوق السماد كان الأفضل وسط جائحة كورونا ولم نصل إلى مرحلة تحقيق الخسائر برغم التحديات التى مرت بها غالبية القطاعات.

سوق السماد كان الافضل فى مواجهة كورونا برغم انخفاض الأسعار

وتضمن المحور الـ15 هيكلة الشئون الادارية وإعادة صياغة اللوائح بالكامل والنظم، ثم محور النشاط الرياضى والاجتماعى الذى تضمن تدشين ناد متطور.

توسعنا فى المسؤولية الاجتماعية.. ودعم المزارع بـ 814 مليون جنيه

وأوضح رئيس ابو قير للأسمدة أن الشركة توسعت بشكل كامل فى نشاط المسئولية المجتمعية، إذ تقدم دعما للفلاح فى حدود 16 مليون شيكارة فى العام لافتا إلى أنه حال بيعها بسعر السوق الحرة لأضافت حوالى 814 مليون جنيه سنويا لأرباح الشركة.

وأوضح أن المحور ال 18 والأخير يتضمن الإستدامة، إذ تعد أبوقير للأسمدة من الشركات القليلة التى اصدرت تقرير للاستدامة فى مصر العام الماضى موضحا ان تقرير الاستدامة من التقارير الصعبة.

دخول المصانع إلى الصيانة الكاملة كل 3 سنوات

وبشكل عام، أشار «أبوالمعاطى» إلى أن الشركة استعادت شبابها إذ يتم دخول كل مصنع من مصانع الشركة الثلاثة للصيانة الكاملة كل 3 سنوات بخلاف «العمرات» التى تتم بشكل منتظم.

وأوضح أن ما يثار من آن لآخر عن نقص فى الأسمدة بالسوق المحلية هو أمر مغلوط لا اساس له من الصحة، حيث يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة 23 مليون طن سنويا واحتياجات الزراعة تقدر بنحو 9.5 مليون طن سنويا فأين العجز !

الأداء المالى

وفيما يتعلق بالاداء المالى للشركة والوقوف اكثر على نتائج الاعمال الاخيرة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى والذى حققت خلاله الشركة صافى ربح بلغ 2.7 مليار جنيه، مما يعتبر من أفضل النتائج المحققة فى ظل إنتشار جائحة فيروس كورونا، أكد «أبوالمعاطي» ان نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضى تعد جيدة مقارنة بالشركات المماثلة ووضعية سوق الأسمدة على الرغم من زيادة الانتاجية لكن قابلها انخفاض فى اسعار البيع.

لفت إلى أن العام المالى 2018-2019 حصلت الشركة من شركة الاسكندرية للأسمدة- إحدى استثمارات أبوقير- على أرباح فروق عملة بواقع 211 مليون جنيه وهو ما ساعد فى تعظيم نتائج أعمال العام المذكور وباستبعادها تكون نتائج العامين متقاربة.

الموازنة التخطيطية متحفظة بعض الشيء ولدينا تفاؤل بأسعار الأسمدة

أكد رئيس شركة ابو قير للأسمدة أن الموازنة التخطيطية التى وضعتها الشركة للعام المالى الحالى 2020-2021 متحفظة بعض الشيئ نظرا للتداعيات التى فرضتها جائحة كورونا إلا أن الشركة ما زال لديها تفاؤل فيما يتعلق بتحسن أسعار البيع وتحقيق نتائج متميزة.

المساهمة فى «الميثانول» و«حامض الفوسفوريك» وتنفيذ توسعات أبوقير 3

ولفت إلى أن الموازنة الاستثمارية قد يتم العمل على تغييرها نظرا لاستعداد الشركة للدخول فى عدد من المشروعات الكبيرة مثل الميثانول وتوسعات أبوقير 3 فضلا عن مشروع الأسمدة الفوسفاتية.

وفى سياق آخر أشار أبوالمعاطى إلى أن خفض أسعار الكهرباء للمصانع الذى تم مؤخرا لم تستفد منه الشركة، إذ إنها تقوم بتوليد الكهرباء بشكل ذاتى داخل مصانعها.

لكنه أوضح أن أسعار الغاز هى العنصر الأكثر تاثيراً فى العملية الانتاجية لأبو قير ومع ما يتم نشره بالصحف عن توقعات بخفض سعر البيع للمصانع، بالتأكيد سيكون التأثير إيجابياً على خفض التكلفة.

وأشار إلى أن شركته تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار، موضحا أنه سعر مرتفع مقارنة بالدول المنافسة خاصة فى صناعة الأسمدة.

وانعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مؤخراً، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال وزير البترول طارق الملا خلال اجتماع الجمعية العامة لعرض نتائج أعمال الشركة أن أبوقير تعتبر نموذجا ناجحا لقطاعات الدولة المختلفة موضحا ان نتائج اعمال الشركة تشير إلى التكامل، ولفت إلى أن الشركة لديها خطط توسعية طموحة تجعلها فى تطور مستمر وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القومى وتوفير منتج أساسى مطلوب يزيد الإحتياج له كل عام.

وأضاف أن الشركة نجحت فى توفير العملة الصعبة للدولة وملتزمة بسداد الضرائب بحوالى 700 مليون جنيه، وتلعب دوراً كبيراً فى حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية والمسؤولية المجتمعية.