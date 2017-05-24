أبوغالي موتورز – سوبارو تستهدف صيانة 12 ألف سيارة خلال 2017

50 % تراجعًا بمبيعات العلامة اليابانية عن مستهدفها خلال الخمسة أشهر أحمد عوض تستهدف مجموعة أبو غالي موتورز - سوبارو، صيانة ما يقرب من 12 ألف سيارة بنهاية العام الجاري، وفقًا لما أكدة تامر قطب رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة بالمجموعة. وأوضح في تصريحات لـ"المال"، أن الفترة الحالية تشهد تراجع

50 % تراجعًا بمبيعات العلامة اليابانية عن مستهدفها خلال الخمسة أشهر



أحمد عوض

تستهدف مجموعة أبو غالي موتورز – سوبارو، صيانة ما يقرب من 12 ألف سيارة بنهاية العام الجاري، وفقًا لما أكدة تامر قطب رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة بالمجموعة.

وأوضح في تصريحات لـ”المال”، أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا نسبيًا بحجم معدلات الإقبال على مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة من قبل العملاء، بعدما ارتفع حجم التكلفة على عمليات الإصلاح الخاصة للسيارات من خلال الزيادات الكبيرة بأسعار قطع الغيار والمصنعيات.

وأضاف أن إجمالي حجم مبيعات العلامة اليابانية، شهد تراجعًا بنسبة تصل إلى 50% عن الخطة المستهدفة لها خلال فترة الخمسة أشهر الماضية من العام الجاري، لانخفاض حجم القوة الشرائية من جانب المستهلكيين في ظل ارتفاع أسعار السيارات بالسوق.

وتابع عن تأجيل خطط أبوغالي موتورز، بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمدن “القاهرة والإسكندرية والدلتا” خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع ارتفاع حجم التكلفة الإنشائية المـمثلة في مواد البناء التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بأسعارها، بالإضافة إلى أن سوق السيارات يعاني من حالة الركود الشديد بالمبيعات.

وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فقد تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 47% لتسجل بيع 13.4 وحدة خلال الربع الول من 2017، مقارنة بـ 25.4 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورهن قطب زيادة حجم مبيعات العلامة اليابانية سوبارو بالسوق، إلى توافر الشكل الجديد من أمبيرزا منتصف أكتوبر المقبل بالتزامن مع انطلاق فعاليات أتوماك فورميلا 2017، بالإضافة إلى أن المجموعة تعتزم طرح طراز سوبارو xv face lift خلال الربع الأول من 2018.

في سياق آخر، توقع قطب تراجع معدلات عمليات البيع والشراء للسيارات، عبر نظم تمويل القروض الخاصة من قبل البنوك و الشركات خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع زيادة حدة أسعار الفائدة علي القروض بنسبب تصل لـ 2%، كاشفًا عن نسب تمويل عمليات البيع الخاصة للعلامة اليابانية سوبارو بنحو 50% عبر نظم التقسيط من قبل القطاع المصرفي.