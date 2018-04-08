أبوغالى تدرس فتح مراكز صيانة فى القاهرة والإسكندرية

أحمد عوضتبحث مجموعة أبو غالى موتورز، الوكيل الحصرى لسوبارو، مع شبكة موزعيها سرعة الانتهاء من تنفيذ خطط التوسع، بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة لهم، لتغطى مناطق من القاهرة والإسكندرية، التى لا تتواجد بها المجموعة، افتتاحها خلال العام الجارى.أكد عمرو حنفى، مدير مبيعات «سوبار

أحمد عوض

تبحث مجموعة أبو غالى موتورز، الوكيل الحصرى لسوبارو، مع شبكة موزعيها سرعة الانتهاء من تنفيذ خطط التوسع، بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة لهم، لتغطى مناطق من القاهرة والإسكندرية، التى لا تتواجد بها المجموعة، افتتاحها خلال العام الجارى.

أكد عمرو حنفى، مدير مبيعات «سوبارو» بأبو غالى، أن الشركة بصدد افتتاح مركزين تابعين للمجموعة، لخدمات ما بعد البيع والصيانة، أحدهم فى أبو رواش، والآخر الغردقة، نهاية العام الحالى، على أن يتبعها افتتاح مركز ثالث بالصعيد مطلع 2019.

أوضح أن الشركة تولى اهتمامها بخطة التوسع فى مراكز الصيانة بمختلف المحافظات، حرصا على رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة اليابانية ولزيادة مبيعاتها، مشيرا إلى أن أداء سوق السيارات يشهد حالة من الاستقرار النسبى بالنسبة لمعدلات الطلب، والمبيعات، مقارنة بالفترات السابقة.

توقع أن تشهد مبيعات السيارات ارتفاعا خلال النصف الثانى من 2018؛ بعد انحسار حجم التحديات السائدة بالقطاع ممثلة فى ارتفاع تكلفة تمويل السيارات من جانب البنوك وشركات التمويل.

أوضح مصدر مسئول، أن المجموعة تمكنت من بيع 640 سيارة من طرازات «أمبريزا» و«xv » خلال الربع اﻷول، بفضل ارتفاع الإقبال على الموديلات الجديدة، وارتفاع الحصة السوقية للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «Suv».

كشف عن سعى المجموعة لرفع حصتها الاستيرادية لتصل إلى 600 سيارة نهاية النصف الثانى، بهدف تقليص قوائم الانتظار التى امتدت إلى 3 شهور بمختلف الفئات.

يذكر أن مجموعة أبو غالى موتورز طرحت الشكل الجديد من طرازين سوبارو «xv» و»أمبريزا» على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات، الذى عقد خلال سبتمبر الماضى.