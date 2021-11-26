«أبوظبي لطاقة المستقبل» توقع اتفاقية لتطوير أكبر محطة شمسية في أرمينيا

أكدت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” – إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتابعة لشركة “مبادلة للاستثمار”.. اليوم عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الأرمينية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية “آيج-1” بقدرة 200 ميجاواط وسيمثل المشروع أكبر محطة على مستوى المرافق الخدمية في أرمينيا.

ووقع -كما ورد بوكالة أنباء الإمارات- اتفاقية الدعم الحكومي جينيل سانوسيان وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.

وقال جينيل سانوسيان.. ” تمثل زيادة الاعتماد التدريجي على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة الأرمينية وتعد محطة الطاقة الشمسية “آيج-1″ بقدرة 200 ميجاواط من المشاريع البارزة التي تساهم في دعم تحقيق أهدافنا وتعزز من فرص الاستثمار في أرمينيا”.

وأضاف “نتوقع أن يشكل توقيع هذا الاتفاق مع مصدر بداية لتعاون مثمر ودائم سواء في إنجاز هذه المحطة أو غيرها من المشاريع الجديدة في المستقبل”.

ويشمل تطوير المشروع عمليات التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل وستكون الشركة المطوّرة مملوكة بنسبة 85 في المائة من قبل مصدر بينما يمتلك صندوق المصالح الوطنية الأرمني نسبة 15 في المائة.

وكانت الحكومة الأرمينية أعلنت في شهر يوليو الماضي عن فوز “مصدر” بمناقصة تطوير مشروع المحطة بعد تقديمها سعراً تنافسيا لتكلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 2.9 سنت/ دولار للكيلوواط ساعي.

من جانبها، قالت أحلام راشد أحمد العبد السلامي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.. “ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا حيث تتوافق كل من الإمارات وأرمينيا في التزامهما باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي وذلك بالتوازي مع خلق فرص اقتصادية عديدة أيضاً في هذا المجال”.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يمثل جزءاً مهماً ضمن جهود أرمينيا في توسيع نطاق اعتمادها على الطاقة النظيفة ونتطلع من خلال نجاح هذا المشروع الى زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة”.

من جانبه قال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا.. ” يسعدنا التعاون مع مصدر للمساهمة في جهود أرمينيا لإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد ويعتبر مشروع “آيج-1” خطوة طموحة نحو تحقيق هذا الهدف، وتعد خبرة “مصدر” وتجربتها في هذا المجال مفتاحاً لنجاح المشروع ومن المقرر أن يصبح “آيج-1″ من أبرز المشاريع الاستثمارية في البلاد و يعود بالفائدة على أرمينيا وسكانها ومستثمري المشروع،ة مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمول بها ضمن قطاع الطاقة النظيفة”.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي.. ” تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة أرمينيا للتحول نحو الطاقة النظيفة كما سيسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وإننا نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع “صندوق المصالح الوطنية الأرمني” في هذا المجال وتسخير خبراتنا العالمية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لدعم تنويع مزيج الطاقة في أرمينيا”.

وسيتم بناء محطة “آيج-1” بين مدينتي “تالين” و”داشتادم” في أرمينيا ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة وعلى أرض غير صالحة للزراعة. ويمتد مشروع المحطة على مساحة تزيد عن 500 هكتار ومن شأنه توفير العديد من الوظائف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتطمح أرمينيا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز.

وتتمتع البلاد بإمكانات هائلة في هذا المجال حيث تشير التقديرات إلى إمكانية توليد حوالي 1720 كيلوواط ساعي من الطاقة الشمسية لكل متر مربع في أرمينيا، مقارنة بـ 1000 كيلوواط ساعي لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية.