اقتصاد وأسواق

أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع

سجلت الإمارات 39376 حالة إصابة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة
المال - خاص 1:55 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 1:55 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات يوم الاثنين إن أبوظبي ستمدد لمدة أسبوع حظر الدخول إلى الإمارة والخروج منها والانتقال بين مدنها الرئيسية والذي كانت فرضته في الثاني من يونيو الجاري.

ويسري الحظر على جميع المقيمين في أبوظبي، الإمارة الأكبر في دولة الإمارات، مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويُسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبوظبي، لكن ليس بينها، خارج ساعات حظر التجول الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومدينة أبوظبي هي عاصمة دولة الإمارات المؤلفة من اتحاد لسبع إمارات. وسجلت الإمارات 39376 حالة إصابة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة، بحسب رويترز.

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بقلم المال - خاص

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