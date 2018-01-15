أبوظبي تطلب عروضًا لمحطة شمسية جديدة منتصف هذا العام

خالد بدر الدينأعلن سيف صالح الصيعري، المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، اليوم الإثنين، إن الإمارة تمضي قدما نحو إقامة محطة كهرباء ثانية تعمل بالطاقة الشمسية، وأنها ستدعو لتقديم العروض بحلول منتصف العام وتهدف إمارة أبوظبي إلى توليد 7% من الطاقة التي تحتاجها من مصادر متجددة بحلول 2020



خالد بدر الدين

أعلن سيف صالح الصيعري، المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، اليوم الإثنين، إن الإمارة تمضي قدما نحو إقامة محطة كهرباء ثانية تعمل بالطاقة الشمسية، وأنها ستدعو لتقديم العروض بحلول منتصف العام وتهدف إمارة أبوظبي إلى توليد 7% من الطاقة التي تحتاجها من مصادر متجددة بحلول 2020.

وذكرت وكالة رويترز أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أغلقت العام الماضى حزمة تمويل بقيمة 872 مليون دولار لأولى محطاتها للطاقة الشمسية بقدرة 1177 ميجاوات، والتى تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والتى من المقرر أن تكتمل في الربع الثاني من العام المقبل.

وقال سيف صالح الصيعري المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، لوكالة رويترز خلال قمة للطاقة المتجددة: ”نعتزم الدعوة لتقديم العروض بحلول منتصف 2018 وأن القدرة ستكون مماثلة للمحطة الشمسية الأولى إن لم تكن أكثر وإن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنها في الشهور المقبلة”.