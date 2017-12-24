أبوظبي تصدر أذون خزانة لأول مرة في تاريخها

خالد بدر الدين:تعتزم إمارة أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بيع أذون خزانة لأول مرة فى تاريخها خلال العام القادم؛ لتنمية سوق ديونها بالعملة المحلية وسد العجز فى ميزانيتها ولكنها لم تحدد حجم الأذون التى سيتم بيعها ولا عوائدها.وذكرت وكالة بلومبرج إن حكومة أبوظبى تعمل مع بنوك محلية ودولية

خالد بدر الدين:

تعتزم إمارة أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بيع أذون خزانة لأول مرة فى تاريخها خلال العام القادم؛ لتنمية سوق ديونها بالعملة المحلية وسد العجز فى ميزانيتها ولكنها لم تحدد حجم الأذون التى سيتم بيعها ولا عوائدها.

وذكرت وكالة بلومبرج إن حكومة أبوظبى تعمل مع بنوك محلية ودولية للاتفاق على تحديد عوائد هذه الأذون و وكميتها بعد استكمال وضع القواعد التنظيمية خلال العام القادم لتنفيذ عمليات بيعها بصفة منتظمة بعد ذلك.

وتحاول إمارة أبوظبى التى تملك 6 % من احتياطى البترول العالمى اكتشاف الوسائل اللازمة لسد العجز فى ميزانيتها بعد انهيار أسعار البترول بحوالى 50 % منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن.

وكانت حكومة أبوظبى التى تحمل ديونها ثالث أعلى درجة استثمارية على تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز الأمريكية لخدمات الستثمرين باعت فى أكتوبر الماضى سندات بحوالى 10 مليارات دولار.



وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها الدولة الوحيدة فى مجلس التعاون الخليجى التى لم تبع أذون خزانة حتى الآن، وإن كانت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى أعلنت العام الماضى، أن إدارة المالية بأبوظبى تعمل مع البنك المركزى لوضع خطة لإصدار ديون محلية، لكنها لم تحدد الوقت ولا حجم المبيعات.