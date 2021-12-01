أبوظبي تستثمر 6 مليارات دولار في قطاع الطاقة في كازاخستان

وقعت “القابضة” ، أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ، اتفاقية إستراتيجية طويلة الأجل مع “سامروك-كازينا”، صندوق الثروة السيادي لكازاخستان، لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة ضمن الدولة الواقعة في وسط آسيا.

قطاع الطاقة في كازاخستان

بموجب الاتفاقية، ستستثمر “القابضة” والشركات التابعة لمحفظة أعمالها ما يصل إلى 6 مليارات دولار (22 مليار ردهم) في مشاريع الطاقة داخل كازاخستان. كما ستتشارك الأطراف الموقعة على الاتفاقية في إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.

ستقوم “القابضة” و”طاقة” و”سامروك-كازينا” باستكشاف ثلاثة مشاريع جديدة لتوليد الطاقة في كازاخستان، من بينها محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاوات، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاوات، ومحطة طاقة تعمل بالغاز بالدورة المركبة بقدرة 1 جيجاوات.

وستمتلك “القابضة” و”طاقة” حصة 51% في كل مشروع فيما ستحتفظ “سامروك-كازينا” بالحصة المتبقية. كما ستشارك “طاقة” في عمليات التشغيل والصيانة لجميع المشاريع الثلاثة بمجرد دخولها مرحلة التشغيل الفعلي.

تأتي الاتفاقية، المُوقعة اليوم، بحضور كل من رئيس وزراء كازاخستان، أسكار مامين، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، اعتماداً على العلاقات الثنائية المتنامية بين كل من الدولتين.

في شهر أكتوبر الماضي، وقعت حكومتا البلدين بياناً مشتركاً بشأن تأسيس الشراكات إستراتيجية طويلة الأمد بهدف تطوير المشاريع في القطاعات التي تحظى بالأولوية.

تعمل”طاقة” في قطاع توليد الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة، حيث تدير مشروع “نور أبوظبي”، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع واحد على مستوى العالم، وكذلك أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع واحد قيد الإنشاء حالياً في الظفرة. بالإضافة إلى امتلاكها حصة في مشروع “ليكفيلد” لطاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة 206 ميجاوات.