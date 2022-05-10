«أبوظبي التجاري» يوقع اتفاق مع «فيزا» للتوسع في البطاقات الائتمانية المميزة

وقع بنك أبوظبي التجاري و شركة «ڤيزا» اتفاقا جديدا لدعم التوسع في إصدار بطاقات الائتمان المميزة. وقام بالتوقيع على الاتفاقية ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر وملاك البابا مدير عام شركة فيزا في مصر بحضور لفيف من كبار ممثلي المؤسستين.

وقال البنك في بيان له إن هذا التعاون مع ڤيزا، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، يأتي لتحقيق استراتيجية البنك الطموحة والتي تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه ودعم التحول الي مجتمع لا نقدي، وعلى الاخص مواصلة الطفرة التي حققها البنك في محفظة البطاقات خلال العام الماضي عقب انطلاقه في مصر نهاية 2020.

استطاع بنك أبوظبي التجاري تحقيق نمو غير مسبوق على صعيد كافة المؤشرات المالية وغير المالية بزيادة 45% في صافى الأرباح و41% في صافي اصول البنك. كما سجل البنك نمواً كبيراً في عدد البطاقات الائتمانية المصدرة بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة 50% . ويسمح هذا الاتفاق بالمزيد من التوسع في بطاقات كبار العملاء الذين يتجاوز نسبتها 20% من محفظة بنك أبوظبي التجاري الذي يخصص لهم باقة إكسلنسي والعديد من المميزات الاخرى. والجدير بالذكر ان بنك أبوظبي التجاري قام باطلاق بطاقات “انفينيت و بلاتينوم” المميزة بالتعاون مع فيزا في فبراير 2021.

وصرح ايهاب السويركي الرئيس التنفيدي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: “إن هذه الشراكة مع شركة فيزا العالمية تعد خطوة جديدة لمواصلة تنفيذ رؤية البنك لكي يكون الافضل لعملائه ولمضاعفة الحصة السوقية بنهاية 2025 من خلال تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات. كما يسمح هذا التعاون بتشجيع المدفوعات الإلكترونية ودفع التحول الي مجتمع لا نقدي بالاتساق مع الخطط القومية وتوجهات البنك المركزي المصري”.

وأضاف السويركي: “نحن فخورون بالإنجاز الذي حققناه منذ انطلاق البنك في مجال البطاقات الذي نعتبره منتج استراتيجي، حيث سجلنا زيادة فاقت 250% في حدود استخدام البطاقات الائتمانية وتجاوز حجم الزياده في حجم الاستخدامات الشهريه 400% بالمقارنه مع 2020.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تحقيق زيادة أكبر على مستوى البطاقات وخدمات التجزئة المصرفية الإلكترونية ككل وكذلك التوسع في خدمات كبار عملائنا واتاحة المزيد من المميزات لهم بموجب هذا الاتفاق.

وأشارت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا مصر قائلة: “يسعدنا هذا التطور في التعاون بين أبوظبي التجاري مصر وفيزا المتمثل في هذه الاتفاقية التي تعزز دور المدفوعات الرقمية وتقدم للعملاء خدمات مصممة خصيصا لاحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن أبوظبي التجاري يضع متطلبات العملاء على رأس قائمة أولوياته ضمن استراتيجيته التوسعية في السوق، والتي يستهدف من خلالها التوسع في كافة أشكال العمل المصرفي بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة مع التركيز بشكل كبير على الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة. ويجدر الاشارة إلى أن بطاقات أبوظبي التجاري ذات المزايا الحصرية “انفينيت” و “البلاتينوم” يتيحان لحامليهما من عملاء البنك مجموعة من المزايا الخاصة والمتعددة التي تسهم في تعزيز وإثراء أنماط حياتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم وتفضيلاتهم، لتتواكب مع أحدث المتغيرات في الاستخدامات الخاصة بالبطاقات والتي تتسم بالمرونة والسهولة والأمان.