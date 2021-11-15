«أبوظبي التجاري» يطلق نظاما لحظيا معززا بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال

احتفل بنك أبوظبي التجاري مصر مع شركة “SAS” إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تحليلات البيانات بالشرق الأوسط، بإطلاق أول نظام لحظي معزز بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال، لتعزيز قدرات البنك في مجال التحكم والمكافحة الفورية لعمليات الاحتيال على الخدمات المصرفية المختلفة.

وحضر الاحتفال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، وسامر نجيب، مدير شركة “ساس” في مصر بجانب عدد من كبار المدراء التنفيذين من الجانبين.

وشمل الاحتفال تكريم فريق العمل من كلا الطرفين الذين ساهموا في نجاح إطلاق هذا النظام في وقت قياسي.

ويعد بنك أبوظبي التجاري مصر، أول بنك في مصر يتبنى قدرات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بمجال الكشف عن الاحتيال، مدعومة بآليات مكافحة الاحتيال “”Fraud Management Solution التي تضع بنك أبوظبي التجاري مصر في طليعة جهود التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي والهادفة إلى بناء منظومة مالية سلسه وآمنة مع الاستمرار في التوسّع والتقدّم.

وبموجب هذا النظام ، يعزز البنك من قدراته في مجال الحماية والأمان عبر جميع قنوات التعامل مع الجمهور، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والاستجابة الصوتية التفاعلية، ومعاملات البطاقات وتساعد علي الرقابة اللحظيه للأنشطة المشبوهة والتدقيق فيها والتعامل معها حسب طبيعتها وعلاوة على ذلك، سوف يتمتع البنك بالخدمة الذاتية في تكوين قواعد الحماية وأساليب المحاكاة الجديدة، ما يجعله أكثر مرونة في مواكبة اللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري وظروف السوق المتغيرة.

وصرح إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، تعليقًا على الشراكة بين الجانبين: “إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك في ريادة التحول الرقمي والذي يعتمد على كل من الأمان والجودة. ولذا وقع الاختيار على النظام المقدم من شركة “SAS” لتميزه بتقنيات متفوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف لحظياً عن أية مخاطر وذلك لضمان الحماية والأمان لعملائنا على جميع منصات البنك المختلفة، مما يعزز تحقيق رؤيتنا لنكون البنك الأكثر تفضيلاً للعملاء. ويعد إطلاق هذا النظام استكمالا للتعاون القائم مع شركة “SAS” وسوف نظل دائما ملتزمين بالابتكار لدفع مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي في مصر.”

ومن جهته، أكّد سامر نجيب، مدير شركة “SAS” في مصر، حرص الشركة على دعم قدرات بنك أبوظبي التجاري مصر في مجال منع الاحتيال، بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات، ومساعدة البنك على التنبؤ بالأنماط السلوكية وحماية العملاء وإدارة المخاطر بكفاءة.

وأضاف أيضا: “تتسم حلولنا بقابلية التطوير والانسجام مع أجندة البنك الرامية للتوسّع في المنطقة، وتعزيز ثقة العملاء عبر الدعم المستمر والحفاظ علي جميع نقاط التواصل معهم. ولطالما أثبت بنك أبوظبي التجاري-مصر باستمرار أنه مؤسسة مالية متقدمة تسعي لتنفيذ حلولًا ذكية تلبّي الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية، ما يجعل شركة “ساس” فخورة بأن تكون جزءًا من مسيرة البنك الناجحة وأن نغدو قادرين على ضمان أمنها وحمايتها”.

وتتمتع شركة “SAS” بسجل حافل من الإنجازات في مجال المكافحة الفورية للاحتيال مع العديد من المؤسسات المالية في المنطقة حيث تمكّنت من مراقبة أعداد هائلة من المعاملات والمخاطر المتعددة عبر إضافة العديد من السيناريوهات لتقليل حدوث الإنذارات الكاذبة لدى الشركات ومنع محاولات الاحتيال عبر قنوات التعامل المختلفة مع العملاء. بالإضافة إلى توفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال، من أجل تبسيط منظومة المراقبة التحليلية المتقدمة وإعداد التقارير والرقابة.