«أبوظبي التجاري» يطلق بطاقات ائتمان ڤيزا «الإنفنت» و«البلاتينية»

البنك يضع متطلبات العملاء على رأس قائمة الأولويات ضمن استراتيجيته التوسعية في السوق

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن استكمال مجموعه بطاقاته الائتمانية بإطلاق بطاقات ائتمان ڤيزا «الإنفنت» و «فيزا البلاتينية» بالسوق المصرية.

واللذان يتيحان لحامليهما من عملاء البنك مجموعة من المزايا الخاصة والمتعددة وذلك في إطار خطة البنك لتوفير مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي متطلبات العملاء، وتوفر تجربة مصرفية فريدة ومتميزة لهم.

تتيح البطاقات الائتمانية الجديدة لعملاء بنك أبوظبي التجاري – مصر مجموعة من المزايا التي تساهم في تعزيز وإثراء أنماط حياتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم وتفضيلاتهم، لتتواكب مع أحدث المتغيرات في الاستخدامات الخاصة بالبطاقات والتي تتسم بالمرونة والسهولة والأمان.

وتوفر بطاقات ائتمان ڤيزا «الإنفنت» – ذات القدرة الشرائية الكبيرة و حد ائتماني يعد الأعلى بين البطاقات تجربة تشعر حاملها بالرفاهية والتميز من خلال امتيازات ومكافآت وخدمات شخصية لحامل البطاقة، بالإضافة إلى عروض ترويجية وخصومات لدى العديد من المتاجر العالمية والمطاعم والأماكن الترفيهية، هذا إلى جانب خصم 10٪ عند استخدام البطاقات في الدفع على موقع Hotel.com.

كما توفر بطاقات ائتمان ڤيزا «الإنفنت» لحاملها فريق من خدمة العملاء متخصص لتقديم خدمات الكونسيرج، مع الاهتمام بجميع الترتيبات المتعلقة بالحجز والسفر، حيث توفر خدمة الكونسيرج الرقمي بوابة سريعة الاستجابة متنقلة بالكامل.

مما يتيح لحامل البطاقة البحث والحجز أثناء التنقل، مع خدمة الوصول إلى أكثر من 1000 صالة مطار في أكثر من 300 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث يتمتع أصحاب البطاقات بامتيازات متعددة وخاصة أثناء السفر مصممة خصيصًا لهم.

ومن ناحيه اخرى يتيح بنك أبوظبي التجاري عبر بطاقات الائتمان ڤيزا «البلاتينية» مجموعة متعددة أيضاً من المزايا لحاملها على رأسها القيام بأي عملية شراء في أي دولة بالعالم بتكلفة أقل، و يتم قبولها في أكثر من 1.9 مليون صراف آلي حول العالم، كما توفر البطاقات لحاملها دخول الصالات الخاصة في أغلب المطارات على مستوى العالم، لتعد الشريك المناسب أثناء السفر.

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري مصر يضع متطلبات العملاء على رأس قائمة الأولويات ضمن استراتيجيته التوسعية في السوق، والتي يستهدف من خلالها التوسع في كافة أشكال العمل المصرفي بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

مع التركيز بشكل كبير على الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى التي تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية، وكذا تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الدفع الإلكترونية بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.

ويمتلك بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، أحد البنوك الرائدة إقليميًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، سجلًا حافلًا من الإنجازات والجوائز في هذا الصدد، هذا كما يأتي تعاونه مع شركة «ڤيزا» العالمية الرائدة في مجال المدفوعات تحقيقًا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه في كافة الأسواق التي يعمل بها.