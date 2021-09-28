بنـــوك

«أبوظبي التجاري» يطرح رؤية جديدة لدمج ذوي الهمم في المنظومة المصرفية

تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة
‫محمود الصباغ‬‎ 2:57 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 2:57 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

  أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن إطلاق رؤية جديدة متكاملة للشمول المالي والتي تستهدف ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصري تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، ليكون بذلك البنك الرائد في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.

وقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري، إن البنك اتخذ مبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصاديا، في إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعال لخدمة المجتمع والوصول إلى تطبيق اهداف التنمية المستدامة.

 كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزي للشمول المالي، وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوي الهمم، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري ضمن محاور «رؤية مصر 2030»

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في البنوك المصرية

واستطاع البنك أن يحقق نجاحات متميزة في هذا الملف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام – منذ إطلاق علامته التجارية في مصر،

  قام البنك بتدريب موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتعد تلك االمبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي المصري،

 وهو ما يساهم في حصول عملاء البنك من فاقدي السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة، ليكون لذلك أثر كبير في تسهيل عملية الحصول على الخدمة البنكية.

اقرأ أيضا  سعر اليورو ينخفض إلى دون مستوى 85 روبل للمرة الأولى منذ يوليو 2020

يتيح البنك كافة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وهو ما عزز من قدرة المكفوفين على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة من أحد، ليكون ذلك عاملاً ممكنًا لهم.

 قام البنك بتوفير وسائل مساعدة في الفروع تسهيلاً على العملاء من أصحاب الإعاقات الجسدية، حيث وفر البنك العديد من مطالع ومنازل الكراسي المتحركة  في فروعه لتمكينهم من الحصول على خدماتهم المصرفية بأنفسهم في سهولة ويسر.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-9-2021 في البنوك المصرية

وتأتي تلك السلسلة من المبادرات بعد أن قام البنك بتنظيم لقاء موسعًا مع عدد من ذوي القدرات الخاصة لمناقشة متطلباتهم المختلفة اللازمة للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة كل فئة وهو ما ساهم في التوصل إلى أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها.”

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

المصرف المتحد يفتتح الفرع 68 في الدقهلية

فاطمة إمام 1:03 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:59 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21