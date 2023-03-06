«أبوظبي التجاري» يرعى أول مسرعة أعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة

قام بنك أبوظبي التجاري بالإعلان عن رعاية مسرعة «ClimAccelerator» وهي أول مسرعة أعمال من نوعها في مجال التكنولوجيا النظيفة والتغييرات المناخية في مصر، والتي أطلقتها مؤسسة “youthinkgreen Egypt – يوثينكجرين مصر EIT Climate-KIC” التابعة لـ ClimAccelerator Egypt، وهو مجتمع المعرفة والابتكار الأوروبي، الذي شارك في تأسيسه الاتحاد الأوروبي.

وتم الإعلان عن المسرعة في حفل بحضور كل من سفير الاتحاد الاوروبي، السفير كريستيان بيرجر، وممثلي”youthinkgreen Egypt” وبنك أبوظبي التجاري، والبنك المركزي المصري، وعدد من رواد الأعمال والمستثمرين.

وتأتي مشاركة البنك في إطار إستراتيجية الاستدامة التي أقرتها

، والتزام البنك في مصر بدعم تحقيق الإستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، والاهتمام بالشراكات المناسبة لتسريع الجهود نحو بيئة خالية من الكربون، بالإضافة إلي دعم مشروعات ريادة الأعمال والحلول المبتكرة في المجالات الصديقة للبيئة وفي القضايا الهامة للمجتمع.

يعد هذا البرنامج فريدا من نوعه في تدعيم وتمكين رواد الأعمال بفرص متنوعة، لتوسيع نطاق سوق التكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا التغييرات المناخية.

ويهدف البرنامج إلى تحويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة إلى أعمال ناجحة لإحداث تأثيرات سريعة وفتح مستقبل خالٍ من الانبعاثات ومرن للجميع.

ويتضمن البرنامج التدريب والتوجيه وتبادل المعرفة والروابط بين السوق والمستثمرين المصممة لبناء خطط أعمال قابلة للتطبيق، وذلك في مجال التكنولوجيا النظيفة وتعزيز حلول تأثيرات التغيرات المناخية، وكذلك المساعدة في تأمين المنح والاستثمارات لتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال الخضراء، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والمنتجات الصديقة للبيئة وتشمل المتطلبات أيضًا أن تكون مبتكرًا وأن تكون قيد التشغيل لمدة عامين على الأقل.

ويتيح البرنامج الفرصة لرواد الأعمال المختارين أن يكونوا جزءًا من المعسكرات التدريبية الأسبوعية التي ستزودهم بأحدث الأدوات لاستخدامها في أعمالهم الأساسية من خلال الجلسات التي سيقدمها خبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والتعلم، وخبرة في إدارة أعمال تقنية نظيفة ناجحة.