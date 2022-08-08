«أبوظبي التجاري» يحقق 507 ملايين جنيه صافي ربح بنهاية يونيو

حقق بنك أبو ظبي التجارى مصر، صافى أرباح بعد الضرائب بقيمة 507 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2022 نسبة نمو بلغت 42%.

وكشفت نتائج أعمال البنك أن صافي الدخل من العائد سجل 1.153 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 بزيادة 43% بالمقارنة بنهاية 2021.

كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية إلى 1.396 مليار جنيه بزيادة 49%، فيما واصل البنك تسجيل مؤشرات أداء قوية ليعكس نجاح استراتيجية النمو والتطوير التي دفعت البنك للوصول إلى قوائم البنوك الأسرع نمواً في مصر منذ تغيير علامته التجارية في نهاية 2020.

كما نمت محفظة ودائع العملاء بنسبة 39% لتبلغ نحو 57.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

فيما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 27.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 22% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

وعزز هذه الزيادة القياسية نمو متوازن على مستوى جميع الأنشطة وقطاعات الأعمال التي عملت على تلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد في آن واحد.

وعلى صعيد الخدمات الرقمية، يشهد البنك زيادة كبيرة في نسبة العملاء المسجلين تجاوز الـ 180% في نهاية يونيو 2022 وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويقوم البنك حاليا بتحديث نظامه الأساسي ويواصل البنك العمل على إطلاق حزمة من المنتجات الرقمية قريباً لتحقيق مزيد من الراحة للعملاء ودعم انتشار الشمول المالي.

وكان أبوظبي التجاري مصر قد حصل على عدد من الجوائز المرموقة منها جائزة “البنك الرقمي الجديد الأكثر ابتكارا” من مؤسسة “انترناشيونال فاينانس” وجوائز “أفضل بنك يقدم خدمات رقمية” و”أفضل تطبيق موبيل بنكي وخدمة إنترنت بنكي” من مجلة ” انترناشيونال بيزنس”.

وفيما يخص تنمية المجتمع، قام أبوظبي التجاري بالتبرع لصالح مستشفى “نيل الأمل” لعلاج تشوهات الأطفال ، كما قدم الدعم لبنك الطعام المصري فيما يخص إطعام الأسر الأكثر احتياجا ، وأيضا استمر البنك في دعم مستشفى أهل مصر من خلال بروتوكول ثلاثي منذ العام الماضي. وتقديراً لدور المرأة، أطلق البنك حملة لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات لتوجيه نسبة كاش باك لدعم مؤسسة بهية.

حقق أبوظبي التجاري ارتفاعاً فى إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 25%، لتصل لـ 65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.6%. وحرصاُ على مواصلة خطة البنك التوسعية، حافظ على معدل كفاية رأس المال عند 19.39% بنهاية يونيو 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

واستطاع البنك الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال حيث نجح البنك في الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها وانخفض معدل القروض المتعثرة ليصل إلي 3.6%.

وأشار إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك قائلاً : “نحن سعداء بأداء البنك وتحقيق نسب نمو قياسية التي تعكس عملا دؤوبا والتزاما بتنفيذ استراتيجية البنك الخمسية لتعزيز علامة المجموعة التجارية وزيادة الحصة السوقية والتوسع في الأعمال مع الاستمرار في الحفاظ على مستوى المخاطر.

كما نلتزم أيضاً بدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات العملاء مع تعزيز التحول الرقمي تحقيقاً لرضا العملاء. ونتيجة لأداء البنك المتميز، حصل أبوظبي التجاري على عدة جوائز مرموقة منذ بداية العام لتشهد بأن البنك يأتي في مقدمة قوائم الأسرع نمواً في مصر وتشهد أيضا بتميز الخدمات الرقمية. “