«أبوظبي التجاري» يحقق صافي أرباح 379 مليون جنيه خلال الربع الثالث

أظهرت نتائج أعمال الربع الثالث لمصرف أبوظبي التجاري ارتفاع صافي أرباح البنك قبل المخصصات والضرائب بنسبة 48% نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل إلى 924 مليون جنيه.

ووصل صافي الارباح إلي 379 مليون جنيه بزيادة 2.6% عن نفس الفترة من العام السابق، وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020.

وصعد كلا من صافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%، كما سجل اجمالي ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.

وعلق إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجارى قائلا : “واستطاع البنك تحقيق نمو قوي ومضى بخطى ثابته، ما عكسته مؤشرات الاداء المالي على مدار العام. نجح البنك في أن يكون الاسرع نموا في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة.

وأشار إلى أن مصرفه قام برقمنة العديد من المعاملات لتطوير خدماتنا الرقمية في وقت قياسي، والتي لقت استحساناً وتفاعل كبير من عملائنا حيث وصلت الزيادة في عدد المستخدمين 320% و50% في المعاملات الرقمية.”

وأضاف السويركي: “نتطلع و نطمح للمزيد من النمو و التطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملاؤه تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي.”

واظهرت المؤشرات المالية وصول معدل العائد على حقوق الملكية 11% وذلك بعد زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه.

كما زاد كلا من صافي الدخل من العائد بنسبة 40.8% وصافي الايرادات من الاتعاب والعمولات بنسبة 85.8% في نهاية الربع الثالث بالمقارنة بنهاية سبتمبر 2020. كما حرص البنك على تحقيق الكفاءة والتحكم في المصروفات مما ادى إلى انخفاض التكلفة إلى الدخل بنسبة 4% بالرغم من الاهتمام بالاستثمار في تدعيم البنية التكنولوجية ومواكبة خطة النمو.

وحقق البنك زيادة بلغت حوالي 10% في عدد العملاء مع حرص البنك على الحفاظ على جودة محفظة القروض وتنوعها، حيث نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4% كما حرص البنك على تدعيم المخصصات التي ارتفعت بنسبة 290% بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بنهاية 2020.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 24.7% بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحه.

ويعمل قطاع تمويل الشركات الكبرى في بنك أبوظبي التجاري – مصر على جذب عملاء جدد بقطاعات متعددة، هذا إلى جانب دعم للعملاء الحاليين في معاملاتهم اليومية وتطوير اعمالهم، بما يتواكب مع استراتيجية البنك التوسعية، وجدير بالذكر أن محفظة قروض الشركات الكبرى حققت نسبة نمو قدرها 20% في نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

كما حقق البنك زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41% نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

كما يعمل بنك أبوظبي التجاري – مصر على التوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي تتميز المجموعة الاماراتية بها على المستوى الإقليمي، وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .