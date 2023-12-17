أبوظبي التجاري مصر يعين أحمد منصور رئيسا للتحول الرقمي وتطوير الخدمات

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر عن ضم دكتور أحمد عادل منصور إلى فريق الإدارة العليا في منصب رئيس التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.

وقال البنك في بيان له إن هذه الخطوة جاءت بعد التطور الكبير الذي حققه في مجال الخدمات الرقمية منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة في مصر في نهاية 2020، ومع الاستعداد لمرحلة جديدة تتوافق مع إطلاق الاستراتيجية الخمسية حتى 2028 والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في التطورالرقمي والخدمات المصرفية بهدف تحقيق رؤيته أن يكون البنك الأفضل لعملائه.

وأضاف ” يأتي اختيار دكتور منصور لخبرته المصرفية الواسعة التي تمتد لأكثر من 23 عاماً، ولما يتمتع به من خلفية قوية في مجال التكنولوجيا واستراتيجيات التحول ودفع الابتكار ونمو الأعمال. وحقق بالفعل نجاح مشهود له في المناصب العديدة التي شغلها وكان آخرها منصب أمين عام ومساعد رئيس مجلس الإدارة للاستراتيجية في هيئة البريد المصري. وقبل ذلك، تولى عدة مناصب استراتيجية في هيئات رفيعة المستوى. ويتمتع د. منصور بخبرة كبيرة في الإدارة المالية، والإشراف على البنية التحتية التكنولوجية، وتنفيذ البرامج الرقمية. ويحمل شهادة الدكتوراه في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين.

وسيتولى دكتور منصور الإشراف على قطاعات التحول الرقمي والعمليات المصرفية والتكنولوجيا ونظم المعلومات في خطوة جديدة لمواصلة النمو الكبير الذي استطاع البنك انجازه في فترة قصيرة بفضل مجهود فريق العمل القائم من الخبراء وادخال رؤية جديدة متكاملة لتطوير ورقمنة العمليات والخدمات المصرفية لتحقيق رضا العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية وتقديم كل ما هو مبتكر لتلبية واستباق توقعاتهم.

وكان البنك قد قام بافتتاح أول فرع إلكتروني له في مصر منذ شهور وتم تصميمه وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية ، كما أطلق البنك خدمة فتح الحساب من خلال تطبيق الهاتف المحمول لتحقيق مزيد من الانتشار وزيادة حصة البنك السوقية و ايضاً لتعزيز الشمول المالي. وحصل البنك على عدة جوائزعالمية تتويجاً لادائه المتميز.