أبوظبي التجاري مصر يحصل على عدد من الجوائز من مؤسسات عالمية

حصل بنك أبوظبي التجاري مصر على عدد كبير من الجوائز من مؤسسات عالمية تقديراً لأداءئه المتميز على كافة المستويات والقطاعات بالإضافة إلى نموه المستدام وإلتزامه بأعلى معايير الأداء.

وحصل البنك على جائزة “Best New Bank ” من كلا من مؤسسة World Business Outlook ومجلة International Business. وتقديراً لمؤشرات الأداء المالية والنمو المستدام الذي حققه البنك، أعلنت مؤسسة World Business Outlook عن منح البنك جائزة Fastest Growing Bank” ” وكذلك ” Fastest Growing Retail Bank & Fastest Growing Corporate Bank” كما حصل على جائزتي Best Corporate Governance Bank من مؤسسة Global Banking & Finance Review وWorld Finance لامتثال البنك بأُطر الحوكمة السليمة وتطبيقه الصارم لأعلى المعايير المتعارف عليها محليًا وعالميًا.

ولابتكاره في مجال الخدمات الرقمية، حصل البنك على أربعة جوائز هي “Best Digital Banking Services Provider ” من World Business Outlook و“ Most Innovative Digital Bank “ و “Best Internet Banking” من مجلة International Business بالإضافة إلى Most Innovative New Digital Bank””من مجلة International Finance التي كرمت البنك كذلك بجائزة “Best Financial Inclusion Package Towards People With Disabilities – Erada” تقديراً لرؤية البنك لتحقيق الشمول المالي من خلال التمكين وذلك بالتركيز على ذوي الإعاقات. وفي نفس الصدد وإطار المسئولية المجتمعية، حصل البنك على جائزة Best CSR Bank من Global Banking and Finance Review.

وعلى الجانب الآخر حصل البنك على جائزة Best Securitization deal in Africa من مجلة EMEA Finance ، حيث جاء هذا التكريم تقديراً لمشاركة البنك مع سبعة بنوك أخرى في نجاح أكبر إصدار في السوق المصري وهو الإصدار السابع لسندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيهاً مصرياً مدعوماً بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي هذا الإطار، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: ” نحن فخورون بهذه الجوائز لإنها تعد تتويجاً لأداء البنك ومجهود فريق العمل ولدلالتها على قوة استراتيجية البنك التي ترتكز على تحقيق رضا العملاء كمحرك أساسي للنمو. كما تعتمد الاستراتيجة على الاستثمار في الابتكار الرقمي والعمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمات مع إدارة المخاطر وتطبيق أعلى المعايير الدولية لحوكمة الشركات والاستثمار في فريق العمل وإعتماد خطة لتحقيق الاستدامة لتحقيق التقدم بخطى ثابتة لترسيخ مركز البنك وتحقيق نمو متوازن ومستدام.

وأشار “بالفعل نجحنا منذ انطلاق العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري في مصر في زيادة أصول البنك بنسبة 191% والقفز بكلا من محفظة الودائع بنسبة 195% ومحفظة القروض بنسبة 137% وإجمالي الأرباح بـ 149%. ونسعى أن يكون نمو البنك نمواً متوازن على صعيد كافة الانشطة التجارية حيث سجلت محفظة قروض الشركات زيادة 234% وقروض الأفراد 58% وكذلك نمت محفظة ودائع الشركات بنسبة 205% و ودائع الأفراد بنسبة 181%”.

وأضاف السويركي: “أود أن أشكر فريق عمل بنك أبوظبي التجاري مصر على جهدهم المستمر و عملهم الدؤوب و أيضاً مجموعة البنك بالإمارات و دعمها الدائم لنمو البنك في مصر من خلال تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة لنصل على رأس قائمة البنوك المتميزة بالسوق المصري.”

والجدير بالذكر أن البنك قد حقق صافي أرباح 1.065 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنمو حوالي 50% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقفز صافي قروض وتسهيلات العملاء بمعدل 40% خلال عام 2022، لتصل إلى 29.7 مليار جنيه. وسجلت محفظة ودائع العملاء زيادة 84% لتصل إلى 75.5 مليار جنيه بنهاية 2022. وأرتفعت أصول البنك بمعدل 78% لتصل إلى 86.2 مليار جنيه.