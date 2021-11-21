«أبوظبي الإسلامي» يفصح عن شراء الإمارات الدولية أسهما بقيمة 40.5 مليون جنيه

أظهر إفصاح مرسل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ،قيام شركة الإمارات الدولية للاستثمار (ذ م م )، بشراء 3 ملايين سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 40.5 مليون جنيه تقريبا.

وكشف إفصاح مصرف أبو ظبي الإسلامي المرسل للبورصة فى ختام جلسة الأحد، ارتفاع حصة الإمارات الدولية بعد تلك العملية من 11.94% إلى 13.44% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.5 جنيه ، وجرى تنفيذها من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة المشار إليها بشركة أخرى تابعة تستحوذ على 1.5% تحت اسم (الإمارات الدولية للاستثمار مصر).

وكشف إفصاح موازى مرسل للبورصة الأحد ،أن شركة الإمارات الدولية للاستثمار مصر هى الطرف البائع للحصة المذكورة لتصبح نسبة مساهمتها صفرا بعد أن كانت 1.5% (تعادل 3 مليون سهم ).

ويعدّ أبوظبى الإسلامى – مصر، واحدًا من 88 فرعا تابعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ويمتلك أبو ظبى استثمارات في 11 شركة تابعة وشقيقة فى مصر، وأفصح خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تعمل فى قطاعات مختلفة بالسوق المصرية، منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وبا المصرف فى 17 أغسطس الماضى شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية( التابعة) إلى شركة تايكون القابضة بقيمة إجمالية قدرها 27.7 مليون جنيه تقريبا.

وكان المصرف الإماراتى قد تلقى سبعة عروض للاستحواذ على الإسكندرية للاستثمارات المالية خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو فى منافسة شرسة امتدت ستة أشهر تقريبا.

وباع المصرف أثناء هذه المنافسة(مارس الماضى ) شركة أخرى تابعة “أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 126.9 مليون جنيه.

واوافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي فى 11 يوليو الماضى على السير فى إجراءات تأسيس شركة في مجال الصكوك برأسمال مدفوع ( 10 ملايين جنيه) ، ومرخص به (100 مليون جنيه).

وقال المصرف الإماراتي فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم “أبو ظبي الإسلامي للتصكيك” ش.م.م.

وتستعد مصر لدخول سوق الصكوك الإسلامية لأول مرة ، بعد موافقة البرلمان على قانون الصكوك السيادية المعد من قبل وزارة المالية، ويصل حجم إصدارات الصكوك في سوق التمويل الإسلامي عالميا 2.7 تريليون دولار.