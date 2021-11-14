«أبوظبي الإسلامي» يرفع رأس مال شركته للتمويل الاستهلاكي إلى 30 مليون جنيه

زيادة رأس المال شركة التمويل الاستهلاكي من 10 إلى 30 مليون جنيه

كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي، عن زيادة رأس مال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه وبنفس حصة مساهمة البنك بنسبة 98% في رأسمال الشركة.

وأظهرت القوائم المالية للبنك أن حصة البنك بالشركة بلغت 29.4 مليون جنيه بدلا من 9.8 مليون جنيه.



وأكد البنك أنه جار استخراج شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر ترخيص بمزاولة النشاط ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 25 مليون جنيه ونسبة مساهمة البنك 98%.

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحًا بقيمة ميار جنيه خلال 9 شهور، حيث حقق البنك صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.001 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 815.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بارتفاع بنسبة 23%.

وأظهرت القوائم المالية تسجيل البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 1.564 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020،بارتفاع بنسبة 31%.

كما بلغ صافي الدخل من العائد 2.577 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بارتفاع بنسبة 9%.

وزاد إجمالي ودائع العملاء مصرف أبو ظبي الإسلامي لتسجل 73.033 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 62.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 16%.

وأوضحت نتائج أعمال البنك أن صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء سجلت 43.964 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 40.353 مليار جنيه بارتفاع بنسبة 9%.