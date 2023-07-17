«أبوظبي الإسلامي» يحصل على تمويل مساند بقيمة 50 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيع اتفاقية تمويل مساند مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC”.

واشار مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان لإدارة البورصة إلى أن اتفاقية التمويل مع مؤسسة”IFC” بنظام المرابحة وبقيمة 50 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

وأوضح مصرف أبوظبي الإسلامي أنه من المقرر إدراج التمويل ضمن الشريحة الثانية للقاعدة الرأسمالية للمصرف.

جدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق نتائج أعمال قوية خلال الربع الأول من 2023.

إذ حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 125.2%، لتسجل مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 444.29 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي المجمعة بنسبة 65.8%، خلال 3 أشهر، لتصل إلى 3.83 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، قد حقق نموا في صافي الأرباح خلال 2022، بنسبة 54%، لتسجل. 2.12 مليار جنيه، بزيادة 746 مليون جنيه عن عام 2021.