أبوظبي الإسلامي -مصر يشارك مع 5 بنوك مصرية في صفقة تمويل بقيمة 1.65 مليار جنيه

أعلنت شركة “ ، الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” ADIB Egypt، عن نجاحها في إتمام ترتيب تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة “الخرافي ناشيونال”، وذلك بصفتها المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد.

تمويل مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر

و قالت في بيان، يهدف هذا التمويل إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة، لتتمكن من إنجاز المشروعات المسندة لها بفعالية في مختلف القطاعات الحيوية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دعماً للنمو المستمر في حجم أعمال الشركة.

يشترك في التمويل مصرف “أبوظبي الإسلامي– مصر”، كمرتب رئيسي، بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، كما يشارك كل من “بنك البركة– مصر”، و”البنك العقاري المصري العربي”، و”ميد بنك” بصفتهم مرتبين رئيسين، بالإضافة إلى بنكي “التعمير والاسكان”، و”التجاري وفا- مصر” كمرتبين.

في هذا السياق؛ أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف “أبوظبي الإسلامي– مصر”، عن سعادته بإتمام هذا التمويل الإسلامي المشترك، الذي بدوره سيساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد المصري، من خلال تمويل إحدى الشركات الرائدة في إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ كما أنه سيعزز دور شركة “أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital”، باعتبارها الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” ADIB Egypt، بصفتها أحد أهم مسوقي ومرتبي التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا.

ومن جانبه؛ قال الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس إدارة شركة “الخرافي ناشيونال”: “نحن نقدر التعاون مع جميع الشركاء في هذه العملية، التي تأتي في وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد القطاعات الرئيسية التي تمثل مصدراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية، ويسهم بقدر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي”. وأضاف: “يأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط الشركة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا في الأسواق المختلفة وخاصة التوسع بالسوق المحلية، بما يدعم توجه البلاد في تعزيز المحتوى المحلي مما يرفع الناتج الإجمالي القومي”.

بدوره أعرب حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital”، عن اعتزازه بأن تكون “أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital” المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد لصفقة التمويل لصالح شركة “الخرافي ناشيونال”، وهو ما يؤكد ريادة الشركة في مجال ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما ينعكس على ترسيخ تواجدها. كما أعرب عن اعتزازه بفريق العمل بالشركة وجهودهم، في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تقديم خدمات مالية شاملة ومميزة للعملاء، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد المصري.

وتولى مكتب “سرى الدين وشركاه” العمل كمستشار قانوني حصري للبنوك الممولة في هذه الصفقة.