«أبوظبي الأول» يعلن تنفيذ صفقة الاستحواذ على 100% من بنك عوده – مصر

أعلن بنك أبوظبي الأول عن بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده مصر، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وقال أبوظبي الأول في بيان له، إنه عقب إتمام عملية نقل الأسهم، سيباشر بنك أبوظبي الأول في دمج أصول وعمليات كل من بنك عوده (مصر) وبنك أبوظبي الأول – مصر، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022.

وأضاف أنه عقب نقل الأسهم، سيسهم الاستحواذ في جعل بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في جمهورية مصر العربية من حيث الأصول، التي تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) بعد التجميع في تاريخ 31 ديسمبر 2020.

محمد عباس فايد رئيسًا تنفيذيًّا بعد عملية الدمج

ووفقًا للبيان، اختير محمد عباس فايد ليتم تعيينه في منصب رئيس التنفيذي للبنك المدمج، وذلك بعد إتمام العناية الواجبة من قبل جهات مستقلة.

وكان فايد قد انضم إلى بنك أبوظبي الأول عام 2019، وشغل سابقاً منصبَي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده-مصر، ما أكسبه خبرات واسعة على مدى ثلاثة عقود في القطاع وفي السوق المصرية. محمد عباس فايد

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “تمثل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً داعماً لطموحات بنك أبوظبي الأول التنموية على المستوى الدولي، ومن شأنها تسريع توسع أعماله في أحد أهم الأسواق التي تتمتع بمقومات نمو عالية، وسيلعب هذا الاستحواذ دوراً جوهرياً في تعزيز حجم وزخم أعمال بنك أبوظبي الأول في مصر، إلى جانب إثراء الخدمات التي نقدمها لعملائنا محلياً وعالمياً، ولا شك بأن البنك يتمتع بتواجد قوي في السوق المصرية منذ عدة عقود، لذا نؤكد من هذا المنطلق عمق التزامنا بدعم عملائنا الحاليين والجدد من الأفراد والشركات على حد سواء، وبأن ندعم الاستثمارات والأنشطة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، لإثراء القيمة المحققة للمساهمين ولتمهيد الطريق أمام المزيد من الفرص التنموية الواعدة”.

وأضافت: ستدعم الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدّمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه الواسعة، العمليات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول في مصر، والذي يتمتع بتواجد متميز في السوق المصرية منذ عام 1975.