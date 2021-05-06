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«أبوظبي الأول» يعلن إتمام عملية نقل أسهم بنك عوده وبدء عملية الدمج

ومن المتوقع الانتهاء من عملية توحيد الأعمال في عام 2022
الحسينى حسن 11:59 ص, الخميس, 6 مايو 21 11:59 ص, الخميس, 6 مايو 21

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كشفت مجموعة بنك أبوظبي الأول، عن البدء في دمج عمليات وأصول بنك عوده-مصر مع الأنشطة الحالية لبنك أبوظبي الأول-مصر؛ بعد إتمام عملية نقل الأسهم، للاستحواذ على حصة 100% من رأسمال وحدة البنك اللبناني العاملة في مصر.

وقال أبوظبي الأول في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه تم الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع الانتهاء من عملية توحيد الأعمال التي تشمل دمج العمليات والأصول في عام 2022.

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وأعلن بنك أبوظبي الأول، في 21 أبريل الماضي، عن بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على بنك عوده مصر، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

واختير محمد عباس فايد ليتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للبنك المدمج، وذلك بعد إتمام العناية الواجبة من قبل جهات مستقلة.

وأعلنت مجموعة أبوظبي الأول، يناير الماضي، عن توقيع الاتفاقية النهائية مع مجموعة بنك عوده لبنان للاستحواذ على 100% من رأسمال «عوده – مصر»، بسعر 19.02 دولار للسهم، بقيمة إجمالية 660 مليون دولار.

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وعمل بنك أبو ظبى الأول وشركة «يو بى إس. إيه جى» (UBS AG)، فرع لندن، كمستشارين ماليين لعملية الاستحواذ، في حين لعبت «فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بى» (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة «معتوق بسيونى وحناوي» أدوار المستشارين القانونيين لبنك أبو ظبى الأول. كما قامت المجموعة المالية «هيرمس» (EFG Hermes) بدور الاستشاري المالي الوحيد لبنك عوده فى عملية الاستحواذ، فى حين عملت شركة «ديكرت إل إل بى» (Dechert LLP) وشركة «ذو الفقار وشركائهم» كمستشارين قانونيين.

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بيان من بنك أبوظبي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية

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بقلم الحسينى حسن

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