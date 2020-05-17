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«أبوظبي الأول» يعلق مباحثات الاستحواذ على بنك عوده مصر

مجموعة عوده اللبنانية عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع وحدتها بمصر
سيد بدر 4:45 م, الأحد, 17 مايو 20 4:45 م, الأحد, 17 مايو 20

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أبلغ مصدران لرويترز، أن بنك أبوظبي الأول قد علّق محادثات الاستحواذ على الأصول المصرية لبنك عوده اللبناني بسبب الأوضاع الصعبة بالسوق.

وأضاف المصدران المطلعان بشكل مباشر على الأمر رافضين نشر هويتهما، أن أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات، قد أبلغ بنك عودة بالطلب قبل بضعة أيام.

وقالت مصادر مصرفية إن مجموعة عوده اللبنانية عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع وحدتها بمصر.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من أبوظبي الأول ولا من بنك عوده.

وقال أحد المصدرين إن “قيمة الصفقة تبلغ 700 مليون دولار، لكن الوقت ليس ملائمًا الآن بسبب الحاجة لدعم اقتصاد الإمارات في ظل جائحة فيروس كورونا”.

وكان أبوظبي الأول قال في فبراير، إنه سيتخذ قراره بشأن الصفقة في الربع الثاني من العام.

وتحاول البنوك اللبنانية تعزيز مواردها المالية، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ الحرب الأهلية.

ونما بنك عوده مصر من 3 فروع استحوذ عليها بنك عوده في 2005 إلى 50 فرعا بأصول إجمالية 4.4 مليار دولار نهاية سبتمبر.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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