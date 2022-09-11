أبوظبي الأول يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 75 مليار دولار للتنمية المستدامة بحلول 2030



قال شارغيل بشير رئيس قطاع التنمية المستدامة بمجموعة ابو ظبي الأول، إن المجموعة تستهدف ضخ 75 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المجموعة قامت بتدشين قطاع للتنمية المستدامة في البنك بمصر.

أشار في تصريحات صحفية على هامش منتدى التنمية والبيئة 2022 إلى أن البنك شارك في قمة المناخ cop26، كما أنه سيشارك في cop27 للتعرف بشكل أكبر على الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

أوضح أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات لدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن البنك يقوم بتنفيذ كافة الخطوات الداعمة لاستراتيجية البنك المركزي.

نوه بأن البنك يدرس التحول للطاقة المتجددة خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، مؤكدا على أن البنك وضع ميزانية لتحويل المباني التابعة للبنك إلى مقرات وفروع مستدامة