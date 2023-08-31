«أبوظبي الأول» يحقق 6.6 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول

حقق بنك أبو ظبي الأول مصر صافي أرباح بلغ 6.6 مليار جنيه مصري وفقًا للقوائم المالية عن الفترة 30 يونيو 2023، وبلغت نسبة الزيادة 317% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ قيمة إجمالي ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي 194.5 مليار جنيه مصري محققة زيادة بنسبة 40% عن 31 ديسمبر 2022، وفي الوقت ذاته بلغت صافي محفظة القروض 80,7 مليار جنيه مصري بارتفاع يصل نسبته إلى 65% عن 31 ديسمبر 2022.



أصول بنك أبوظبي الأول

وارتفع إجمالي أصول البنك في النصف الأول من العام ليسجل 289,4 مليار جنيه مصري بزيادة مئوية بلغت 40% بالمقارنة عن نهاية عام 2022.

وبلغ صافي الدخل من العائد 6.8مليار جنيه مصري بارتفاع مشهود بلغت نسبته 119% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات في هذا النصف من العام الحالي 975 مليون جنيه مصري مرتفعًا بنسبة 36% مقارنةً بالفترة ذاتها عن العام السابق.

التحولات الاقتصادية



من جانبه قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: «تدعم نتائج النصف الأول من العام الحالي فعالية استراتيجيتنا التي جسدت قدرتنا على التكيف مع الأوضاع الراهنة، وعزيمتنا الراسخة في قيادة نمو القطاع المصرفي في مصر. لذا نسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق مستهدفات هذا العام المالي، حيث انعكس إيماننا بقوة ومرونة الاقتصاد المصري وفرص النمو به على رؤيتنا الداعمة للتوسع في خدمة عملائنا وأفراد المجتمع بمختلف فئاته على حد سواء، مما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030».

يحافظ بنك أبوظبي الأول مصر على نهج مرن للتعامل مع التحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي وأسعار الصرف ومستقبل الفائدة. والجدير بالذكر أن النتائج المالية المميزة للبنك تؤكد خطته الاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرية متعددة الأوجه من خلال خدمات مبتكرة وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لشرائح العملاء المختلفة.