«أبوظبي الأول» يتعاون مع «المؤسسة الإسلامية» لتعزيز التمويل المشترك ودعم مشاريع البنك بمصر

وقع بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) اتفاقية تعاون مدتها ثلاثة أعوام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لاستكشاف أشكال التمويل المشترك لمشروعاته الحالية والمستقبلية في مصر.



ويهدف التعاون إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتمويل المشترك، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التشغيلية الخاصة بأعمال الطرفين في مصر.

كما يعزز التعاون تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) وتوفير الخدمات الاستشارية وغيرها من مجالات التعاون المتعلقة بسوق رأس المال.



وفي إطار التعاون، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: “يتشرف بنك أبوظبي الأول-مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إذ يأتي التعاون كجزء رئيسي من استراتيجيتنا التنموية لجعل البنك بوابةً للاستثمار في مصر.

كما يؤكد التعاون على التزامنا الراسخ تجاه الاقتصاد المصري، إيمانًا منا بقدرته على امتصاص الأزمات وكون مصر إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة. وعليه، نحرص دائمًا على المبادرة بعقد شراكات جديدة واستكشاف الفرص التنموية، علاوة على توفير أعلى جودة للخدمات البنكية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها، كما سيساهم البنك في دعم المؤسسة الإسلامية من خلال توظيف خبرات ومعارف البنك الكبيرة إقليميًا وعالميًا.”



ومن جانبه، عبر أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن سعادته بالمبادرة المشتركة مع بنك أبوظبي الأول-مصر قائلاً: “يسعدنا أن تجمعنا هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول- مصر، واحد من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث سيساهم ذلك التعاون في تحقيق أهدافنا بإثراء وتطوير معارف وإمكانات العاملين في قطاعات الإدارة المالية، والخدمات الاستشارية، وزيادة الوعي بهم ، كما سيعمل على توفير الدعم التمويلي اللازم لعمليات التطوير المؤسسي. ونأمل أن تكون هذه الشراكة مثالا يحتذى به لتطبق في الدول الأعضاء تماشيا مع استراتيجية المؤسسة المعتمدة”.