«أبوظبي الأول- مصر» يطلق بوابة المدفوعات الإلكترونية «Access»

أطلق بنك أبوظبي الأول مصر، بوابة المدفوعات الإلكترونية “Access “، لتسهيل المعاملات التجارية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب مواقع التجارة الإلكترونية وتجار منصات التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدتها في تحقيق نمو مستدام لأعمالها، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وتعد بوابة “

” أحدث حلول المدفوعات الإلكترونية التي تناسب احتياجات كافة فئات الأعمال التجارية بما في ذلك أصحاب مواقع التجارة الإلكترونية، وتجار منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمكنهم من قبول المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت ومتابعة معاملاتهم وإدارة مدفوعاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب توفير حلول أدوات المواقع الإلكترونية وخدمات روابط الدفع للمساعدة في إنشاء المتاجر الإلكترونية بسهولة واحترافية.

وقال

– رئيس قسم القنوات الإلكترونية ومنتجات قبول المدفوعات الإلكترونية: “حريصون في بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم أحدث الحلول والخدمات لكافة فئات المجتمع في مصر، بما يناسب احتياجات كل منها على حدة؛ حيث تأتي بوابة “Access من بنك أبو ظبي الأول مصر” في إطار استراتيجيتنا لدعم الأعمال التجارية من كافة الأحجام ومساعدتها في تعزيز تنافسيتها وضمان نموها المستدام، عبر الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في مصر.”

وأضافت مريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية قائلًة: “إذ تجسد بوابة المدفوعات الإلكترونية الجديدة قدرات البنك والمجموعة الأم على قيادة مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر، كونه أكثر البنوك أمانًا في المنطقة وبما يمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة تمكنه من توفير حلول متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها معايير الأمان التي تتميز بها البوابة الجديدة، حيثما توفر البوابة الجديدة حماية ثلاثية الأبعاد لكل المعاملات المالية، وذلك في إطار التزامنا الراسخ لدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.”