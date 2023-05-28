«أبوظبي الأول- مصر» يطلق بوابة المدفوعات الإلكترونية «Access»

أطلق بنك أبوظبي الأول مصر، بوابة المدفوعات الإلكترونية “Access “، لتسهيل المعاملات التجارية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب مواقع التجارة الإلكترونية وتجار منصات التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدتها في تحقيق نمو مستدام لأعمالها، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.
وتعد بوابة “
وقال
وأضافت مريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية قائلًة: “إذ تجسد بوابة المدفوعات الإلكترونية الجديدة قدرات البنك والمجموعة الأم على قيادة مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر، كونه أكثر البنوك أمانًا في المنطقة وبما يمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة تمكنه من توفير حلول متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها معايير الأمان التي تتميز بها البوابة الجديدة، حيثما توفر البوابة الجديدة حماية ثلاثية الأبعاد لكل المعاملات المالية، وذلك في إطار التزامنا الراسخ لدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.”