أبوظبي الأول مصر يشتري أسهم بلتون للحفاظ على حقوق المساهمين

أوضح البنك المتلقي للاكتتاب التاريخي، شراءه أسهم بديلة لتدارك بعض المشكلات التقنية أثناء عملية الاكتتاب، نظرًا لطبيعة الاكتتاب وحجمه الذي يعد الأكبر في تاريخ البورصة المصرية، وذلك بما يضمن حفظ جميع حقوق العملاء من مساهمي بلتون القابضة المكتتبين بالكامل.

اكتتاب زيادة رأسمال بلتون القابضة

يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول إجراءات تلقي اكتتاب زيادة رأسمال بلتون القابضة.

ويؤكد البنك أنه لن يضار أي عميل من أي مشكلة تقنية قد حدثت، وهذا انطلاقًا من مسؤولية بنك أبوظبي الأول مصر وشفافيته المعهودة تجاه عملائه.



ويؤكد بنك أبوظبي الأول مصر أن عملية الاكتتاب قد تمت وفق الإجراءات المتبعة وتحت الرقابة القانونية المفروضة في بيئة تراعي العدل والمساواة والشفافية بين جميع المساهمين بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بالموافقة على الاكتتاب التاريخي لمجموعة بلتون القابضة وكذلك البنك المتلقي.



وبناءً عليه سخَّر البنك كل إمكانياته وفرق العمل لديه في كل فروعه لإتمام عملية الاكتتاب للطلبات التي تلقاها البنك خاصةً في آخر يومين من الأيام المقررة للاكتتاب والتي تم تنفيذها على نحو دقيق، علاوة على التنسيق الدائم مع الجهات الرقابية ذات الصلة لضمان شفافية وقانونية الإجراءات.



وتباعًا، وفقا للبيان، سيعلن بنك أبوظبي الأول مصر عن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لتدارك ما حدث أثناء الاكتتاب، لذا يهيب البنك بوسائل الإعلام تحري الدقة في الأخبار المتداولة، لا سيما فيما يخص أكبر اكتتاب في تاريخ البورصة المصرية، خاصةً وأن البنك يعمل وفق استراتيجية راسخة للحوكمة فيما يخص عملياته وإفصاحاته وأخباره.