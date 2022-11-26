«أبوظبي الأول مصر» الراعي البلاتيني الرسمي لفعاليات Cairo Design Award

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، عن مشاركته ورعايته البلاتينية الرسمية لفعاليات جائزة القاهرة للتصميم “Cairo Design Award”، الملتقى الأكبر لدعم فنيات وإنجازات المصممين المصريين المتميزين، والتي أقيمت فعاليات دورتها الخامسة يوم 25 من نوفمبر الحالي.

ويمنح بنك أبوظبي الأول مصر 6 جوائز في مجالات متنوعة خلال فعاليات حفل Cairo Design Award، باسم جائزة بنك أبوظبي الأول الذهبية، والتي تُمنح في مجالات: تصميم الديكور، تصميم المجوهرات، تصميم المسطحات الخارجية، تصميم الجرافيك، تصميم الأزياء، والتصميم المعماري؛ وذلك انطلاقًا من تشجيعه للابتكار والابداع وبهدف إحداث تغيير هادف من خلال توفير المزيد من الفرص للأشخاص الذين باستطاعتهم خلق قيمة أكبر في العالم.

وقبل تقديمه لجائزة بنك أبوظبي الأول الذهبية، خاطب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، الجمهور الذي ملأ قاعة الحفل بقصر البارون إمبان، وأشار إلى أن التأثير الحقيقي لجوائز الإبداع والابتكار يقاس من خلال إنجازات الفائزين في سعيهم إلى وضع مواهبهم ومعرفتهم في خدمة مجتمعاتهم.

وقال فايد: “حرصنا على رعاية هذا الحدث الهام من منطلق الدفع بالثقافة والنهوض بها وتشجيع المبدعين مما يعزز مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن التغلب على التحديات الاقتصادية والفجوة الرقمية والاجتماعية”.

وأضاف فايد: “يؤمن بنك أبوظبي الأول مصر بأهمية الاستثمار في جميع المواهب الواعدة بمختلف المجالات في المجتمع المصري، ويأتي ذلك التعاون تماشيًا مع استراتيجيتنا وشعارنا النجاح يبني نجاح، حيث تقوم استراتيجية البنك على دعم مختلف المجالات والمجتمعات الفنية والإبداعية وترك أثر ملحوظ بها، لاسيما المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين الشباب، إذ يعمل البنك على خلق بيئة مناسبة لتعزيز نمو تلك المواهب ليمثلوا مصر بصورة تليق بتاريخها العريق في الفن والإبداع المنشود به عالميًا”.

كما عبر هشام مهدي، مؤسس جوائز القاهرة للتصميم (CDA)، عن سعادته بمشاركة بنك أبوظبي الأول مصر كراعي بلاتيني لفعاليات Cairo Design Award، قائلاً: “تتميز مصر بوجود عدد كبير من المواهب المبدعة، وكذلك هذه النسخة من الحدث، وتأتي مشاركة بنك أبوظبي الأول مصر هذا العام دعماً للمواهب الشابة، حيث يعتبر البنك أحد المؤسسات المالية الرائدة التي تهتم بالفنون المختلفة، لذا يقدم بنك أبوظبي الأول مصر جائزة مالية بإسمه للفائزين عن كل فئة من فئات التصميم خلال الحفل، تشجيعًا ودعمًا منه للمشاركين ولحثهم على تطوير التصاميم المختلفة في مصر”.

الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر يسعى دائمًا إلى ترك بصمة إيجابية في كافة المجالات، كما يولي اهتمامًا كبيرًا بممارسات التنمية المستدامة، ومنها دعم الصناعات الإبداعية، والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تعمل على تعزيز مكانة الدول الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن تطوير الاقتصاد العالمي.