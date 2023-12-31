«أبوظبى للاستثمارات السياحية» تستعد لاسناد إدارة فندق الأهرامات الجديد إلى «سوفتيل ليجند»

يكشف برنامج «CEO Level» فى حلقته الجديدة التى تُذاع فى السابعة مساء اليوم ويقدمها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، على قناة «ALMAL TV» بموقع «يوتيوب»، تفاصيل الخطة الاستثمارية لشركة أبوظبى للاستثمارات السياحية، والمملوكة لصندوق أبوظبى للتنمية «ADTIC» بنسبة %84 فى حوار شيق ومثير مع يحيى قطب الرئيس التنفيذى للمجموعة.

وقال «قطب» إن شركته تخطط لإنشاء فندق بمنطقة الأهرامات بالقرب من المتحف المصرى الكبير بسعة 302 غرفة، مشيرا إلى أنه يقع على 25 ألف متر باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 80 مليون دولار بخلاف قيمة الأرض، التى كان يشغلها آخر قديم مملوك لها تحت مسمى ميركور لو سفنكس.

وأضاف «قطب» أنه جار التعاقد مع مجموعة «أكور» الفرنسية المالكة للعلامة «سوفتيل ليجند» والتى تصنف من فئات الفنادق الفاخرة، لإدارة الفندق الجديد المطل على الأهرامات، متوقعا توقيع العقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن إنشاء فندق بمنطقة الأهرامات من فئة الـ 5 نجوم يعد فرصة واعدة خاصة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بجوار المتحف الكبير والتى ستجعلها من أبرز أماكن الجذب السياحى مستقبلا، منوها بأنها تحتاج الى الكثير من الفنادق الجديدة.

وتوقع «قطب» بدء الأعمال الإنشائية للفندق الجديد منتصف 2024 على أن تستمر لمدة عامين، بعد الانتهاء من التصميمات النهائية واستخراج جميع التصاريح اللازمة، كاشفا عن التعاقد مع شركة «بينوى» الإنجليزية الرائدة فى تصميم الفنادق.

وأضاف أن الشركة الإنجليزية سوف تنتهى من التصميم النهائى للفندق خلال -2 3 أشهر على أقصى تقدير، متابعا أنه تمت مراعاة جميع متطلبات العلامة التجارية «سوفيتل» ذات المستوى الرفيع، والتى تشترط مواصفات محددة فى مساحة الغرف والخدمات المختلفة التى سيتم تقديمها.

فى السياق نفسه، أكد «قطب» اعتزام «أبوظبى للاستثمارات السياحية» التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية للشركة وأصولها خلال فترة الـ 5 أعوام المقبلة، إضافة إلى تحديد محاور العمل سواء للمشروعات القائمة حاليًا أو نظيرتها الجديدة.

كما تشهد حلقة الليلة من برنامج «CEO Level» العديد من الملفات المهمة حول قطاع السياحة فى مصر وخطة اختراق «أبوظبى للاستثمارات» مجالات أخرى وفرص تغيير العلامة التجارية.