«أبوظبى القابضة» تستحوذ على حصص «الاستثمار القومى» و«الأهلى كابيتال» و«مصر» فى «إيثيدكو»

كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى، أن صفقة استحواذ “أبوظبى القابضة” على حصة من أسهم “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته – إيثيدكو”، تتضمن تخارج مساهمات لكل من من بنكى “الاستثمار القومي” و”مصر”، وشركة “الأهلى كابيتال” – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصري.

يُذكر أن الحكومة أعلنت فى يوليو الماضي، عن توقيع اتفاق بين صندوق مصر السيادي، وشركة أبوظبى القابضة “ADQ”، يقضى استحواذ الأخيرة على حصص تتراوح بين 27 – %30 من 3 شركات، وهى “إيلاب” و”إيثيدكو” و”الحفر المصرية” بـقيمة 800 مليون دولار.

وأضافت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ “المال”- أنه جار تحديد الحصة النهائية التى ستستحوذ عليها “أبوظبى القابضة”، والتى تبلغ قيمتها حوالى 300 مليون دولار.

وأفصحت المصادر أن بنك الاستثمار القومى سيتخارج بكامل حصته فى “إيثيدكو” البالغة %14 فيما ستتنازل شركة “الأهلى كابيتال” عن قرابة %50 من مساهمتها التى سجلت %21 بينما سيبيع “بنك مصر” جزءًا من أسهمه لم يُحدد بعد.

ورجحت المصادر إنهاء عملية نقل أسهم الكيانات الثلاثة فى “إيثيدكو” إلى صندوق مصر السيادى خلال شهر تقريبًا، تمهيدًا لتفعيل الاتفاق الموقع فى يوليو الماضي.

يذكر أن “المال” كشفت منذ أيام، أن تنفيذ صفقة “سيدى كرير – إيثيدكو” مرهونة بإنهاء عملية استحواذ “أبوظبى القابضة”، بعدما أفصحت عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة هيكل المساهمين وحصصهم المستقبلية فى الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، تحسبًا لتخطى أى منهم للنسب القانونية التى تتطلب معها تقديم عرض شراء إجباري.

وفى يوليو الماضى تم الكشف أن معامل مبادلة الأسهم الذى سيتم تنفيذ الصفقة به سيكون فى حدود 1.5 سهم «سيدبك» لكل 1 من “إيثيدكو”.

وتأسست «إيثيدكو» فى 2011 باستثمارات حوالى 1.85 مليار دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة %20 و«سيدى كرير» %20 و«جاسكو» %11 و«الأهلى كابيتال القابضة» %21 وبنوك: «مصر» %10 و«ناصر» 4 %و«الاستثمار القومى» %14.