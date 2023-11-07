«أبوظبى القابضة» تدرس الاستحواذ على حصة مؤثرة فى «مصر للألومنيوم»

كشفت مصادر مطلعة أن “أبوظبى القابضة – ADQ” تدرس الاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهم “مصر للألومنيوم” المملوكة بنسبة %89.8 لـ “القابضة للصناعات المعدنية”.

وأضافت لـ«المال» أن الجانب الإماراتى ليس الطرف الوحيد المهتم بشركة “مصر للألومنيوم”، كاشفة عن دراسة مؤسسات خليجية أخرى – تحديدًا قطرية – ومستثمرين أفراد إستراتيجيين إمكانية الدخول لهيكل الملكية فى ظل سعى الكيان المصرى لشراكة مع القطاع الخاص.

يُذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم أوصت فى أكتوبر الماضي، بزيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة من خلال ضخ استثمارات بالشراكة مع مستثمر إستراتيجى أو القطاع الخاص (محلى – أجنبي) لتعظيم العائد على الاستثمار.

وأوضحت المصادر أن الحصة التى قد يتم الاستحواذ عليها من المستثمرين حال وجود عروض رسمية تصل إلى %30 من أسهم “مصر للألومنيوم” فيما ستكون القابضة للصناعات المعدنية الطرف البائع.

وأشارت إلى أن الأطراف المهتمة بالدخول لهيكل ملكية “مصر للألومنيوم” قد تنتظر استقرار الجنيه المحتمل خلال الفترة المقبلة، لبدء تحركاتها الفعلية التى تشمل تقديم العروض والدخول فى مفاوضات مع القابضة للصناعات المعدنية – بصفتها المساهم الرئيسي- مرجحة حدوث ذلك خلال شهرين.

وأشارت إلى أن “مصر للألومنيوم” لم تتلق أى عروض رسمية حتى الآن، لافتة إلى أن قيام الشركة بتوزيع غالبية أرباحها بقيمة وصلت 2.681 مليار جنيه، قد يعد مؤشرًا لإمكانية دخول مستثمرين جدد لهيكل الملكية.

كانت الجمعية العمومية لـ “مصر للألومنيوم” قررت توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 6.5 جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2022 – 2023، تحصلت القابضة للصناعات المعدنية على 2.4 مليار منها و272.4 مليون لباقى المساهمين.

وحققت مصر للألومنيوم، صافى ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2022 مقابل أرباح 2.5 مليار فى العام المالى 2022/2021. وارتفعت إيرادات “مصر للألومنيوم” إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل 14.48 مليار فى العام المالى السابق له.