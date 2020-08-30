«أبوظبى التجارى – مصر» يعتزم زيادة رأسماله قبل نهاية العام أو فى 2021

تستقبل السوق المصرية اليوم مجموعة بنك أبوظبى التجاري، خامس أكبر كيان مصرفى خليجي، بمجموع أصول يُقدر بنحو 1.75 تريليون جنيه (405 مليارات درهم).

ويعد بنك أبوظبى التجارى مجموعة مصرفية كبرى تحتل المركز الثالث فى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كافة عملائه، فى مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد للشركات والخدمات المصرفية التجارية، فضلاً عن خدمات الخزينة والاستثمار وإدارة العقارات.

وتتبنى مجموعة بنك أبوظبى التجارى، بعد أن أتمت كافة نواحى عملية الاندماج والتكامل مع بنك الاتحاد الوطنى والإستحواذ على مصرف الهلال، خطة استراتيجية تستهدف من خلالها الارتقاء بأنشطة العملاء وتحقيق أعلى درجات التميز، وهو ما يمثل أحد الأسباب وراء تركيز المجموعة التام على تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم، كما تعمل المجموعة على الابتكار فى كافة المجالات المتعلقة بالعمليات البنكية للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء، وضمان تقديم خدمات متميزة لهم.

ويتميز بنك أبوظبى التجارى بقدرته على تقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التى تسعى لإدارة أعمالها محليًا وعالميًا، وذلك من خلال علاقاته الدولية وخبراته الواسعة وقوته المالية.

ومن المتوقع أن يقوم بنك أبوظبى التجارى – مصر بدور محورى خلال الفترة المقبلة ضمن شبكة فروع المجموعة فى المنطقة العربية، حيث يركز البنك على تقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة ومبتكرة لعملائه من الأفراد والمؤسسات فى السوق المصرية، عبر خطة طموحة تتضمن إضافة خدمات وفروع جديدة للوصول إلى الشرائح المستهدفة من العملاء ، كما يستمر البنك فى دراسة تطوير تواجده الجغرافى وجذب المزيد من العملاء، مع إستمراره فى تقديم خدمة متميزة لعملائه الحاليين والمرتقبين بشكل أفضل.

المجموعة الأم ترى السوق المصرية فرصة كبيرة ويبرهن ذلك الخطة التوسعية

فى هذا الإطار ، قال إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجاري-مصر لـ«المال»، إن المجموعة الأم ترى السوق المصرية فرصة كبيرة، ويبرهن ذلك الخطة التوسعية للبنك خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن البنك يمتلك رؤية يستهدف من خلالها أن يصبح البنك الأكثر تفضيلاً فى مصر، عبر تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة للعملاء، وقيادة طفرة التطور الرقمى بالسوق، مع التركيز القوى على الاستدامة ورضا العملاء.

وأضاف السويركى أن أبوظبى التجارى مصر يعتزم زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة للتوافق مع متطلبات رأس المال وفقًا لقانون البنك المركزى الجديد.

وذكر أن زيادة رأس مال البنك ستكون قبل نهاية العام الجارى أو العام المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق مع المجموعة الأم بشأن موعد زيادة رأس مال أبوظبى التجاري-مصر.

وبلغ رأسمال بنك الاتحاد الوطنى – مصر الذى استحوذت عليه مجموعة أبوظبى التجارى 1.474 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

ووضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أُقر فى وقت سابق من العام، 5 مليارات جنيه حداً أدنى لرأس المال للبنوك المصرية، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

البنك يعتمد على خطة رأسية تركز على التوسع فى خدمات التكنولوجيا المالية

وحول طبيعة خطة انتشار أبوظبى التجارى فى السوق المصرية، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك إن مصرفه يعتمد على خطة رأسية تركز على التوسع فى خدمات التكنولوجيا المالية، أكثر من التوسع فى الفروع؛ خاصة أن الاتجاه العام نحو الخدمات الرقمية.

خطة لتعزيز الرقمنة وتحقيق الشمول المالى من خلال منتجات متخصصة غير تقليدية

وأوضح أن البنك يستهدف تعزيز العمليات والرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين تجربة العملاء، وذلك عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف المحمول وماكينات إيداع النقود والشيكات، وزيادة ماكينات الصراف الآلى «ATM»، بجانب تدشين ماكينات الصراف الآلى التفاعلية «ITM».

ومن المقرر إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة أو الحالية، وتصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسلة للعملاء، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وأقسام خدمة العملاء، طبقًا للرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجاري-مصر.

وتابع أن هناك أولوية فى إجراء المعاملات البنكية، مع إطلاق حلول دفع جديدة مثل بطاقات الائتمان فيزا، والتحويلات المالية، والمحفظة الرقمية، وتقديم خدمات إدارة الثروات، والتى تشمل مختلف المنتجات الاستثمارية، وتحسين خدمات الخزانة وفقًا لاحتياجات العملاء، والشراكة مع مزودى البرامج لتقديم خدمات المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول ما إذا كانت المجموعة الأم ترغب فى نقل نشاط الشركات التابعة لها إلى السوق المصرية من خلال وحدته فى مصر، قال السويركي: «سيكون التركيز على العمليات المصرفية».

وتمتلك مجموعة أبوظبى التجارى مجموعة من الشركات التابعة والعاملة فى السوق الإماراتية منها: شركة أبوظبى التجارى للأوراق الماليّة، وشركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسيّة، وشركة أبوظبى التجارى للعقارات، شركة سيمبلى لايف للتمويل الاستهلاكي.

وتابع السويركي: «تتركز إستراتيجية البنك فى 5 محاور أساسية وهى تحقيق النمو من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية، والاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع، وتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة فى كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، والتعامل مع المخاطر التى يتعرض لها البنك وفقًا لإستراتيجية واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، وجذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك».

طرح حلول دفع ومنتجات تمويلية وإدارة ثروات وخدمات خزانة «متطوره»

وأوضح أن أبوظبى التجارى مصر يتبنى عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق النمو السريع فى السوق عن طريق الاستمرار فى تقديم مختلف الخدمات التى يقدمها المنافسون، بالإضافة إلى تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، من خلال طرح مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء المميزين، منها بطاقات الائتمان الجديدة، وخدمات الكونسيرج.

وأشار السويركى إلى أن البنك يستهدف ضمن خطته تحسين السيولة وتقليل تكلفة التمويل، عبر دعم نمو الحسابات الإدخارية والحسابات الجارية عبر إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز النظم التمويلية المختلفة، وحملات وخطط جديدة، بجانب تعزيز قدرات التحصيل من خلال تحسينات فى النظم والعمليات.

التوسع والحوكمة وتقليل تكلفة الخدمات .. أساسيات نشاطنا فى السوق المصرية

وقال إن أبوظبى التجارى مصر سيعمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط، والعمل على تعظيم الاستفادة من موظفى البنك من خلال تطوير وتوظيف أفضل الكوادر، وتطوير السياسات والإجراءات فى مجال الموارد البشرية بدعم من الحلول التقنية.

وأشار إلى أن البنك سيواصل توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال، والدخل الثابت، كما سيدعم البنك نمو عملائه من خلال عملياته التشغيلية فى مصر عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية سيتم الإعلان عنها فى المرحلة المقبلة.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى – مصر: “نستهدف بناء وتنمية شراكة دائمة مع عملائنا ، بالإضافة إلى أن نصبح الشريك التجارى الأكثر تفضيلًا وأمانًا للعملاء. على أن يتم تحقيق ذلك من خلال النمو مع عملائنا والتركيز بشكل خاص على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم خدمات ومنتجات سلسة مبتكرة وذكية وآمنة، ومعاملة العملاء بإنصاف ونزاهة».

وأكد أن قوة بنك أبو ظبى التجارى-مصر نابعة من المزج بين امتلاكه الكوادر المهنية ذوى الخبرة الواسعة فى مصر، وبين جذوره الراسخة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذى يُمكنه من تحقيق هدفه ليصبح البنك المفضل للعملاء الراغبين بإنشاء مشاريع وأعمال فى منطقة الشرق الأوسط.

أبرز مؤشرات مجموعة أبو ظبى التجاري بنهاية يونيو 2020

رأس المال 6.96 مليار درهم إماراتي صافى الأرباح 1.436 مليار درهم إماراتي إجمالى الأصول 406.2 مليار درهم إماراتي صافى محفظة قروض العملاء 239.3 مليار درهم إمارتي محفظة الودائع 250.3 مليار درهم إماراتي البنوك التابعة -بنك أبوظبي التجاري فایننس (كایمان) المحدودة جزر الكايمان (أنشطة تمويل الخزينة) -بنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي، جزيرة مان (أنشطة أمناء الاستثمار) -بنك أبوظبي التجاري (مكتب تمثيل) المملكة المتحدة بنك أبوظبي التجاري (الهند) -مصرف الهلال الإسلامي – كازاخستان -مصرف الهلال (الإمارات) عدد العملاء في الإمارات مليون عميل عدد الفروع في الإمارات 72 فرعًا ماكينات الصراف الألي في الإمارات 450

إعداد : المال – المصدر: القوائم المالية للمجموعة