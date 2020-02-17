«أبوظبى الإسلامى – مصر» يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصندوق تكريم الشهداء

تضمن تبرعه بـ 25 مليون جنيه خلال العام الماضى، منها 10 ملايبن لصالح صندوق تكريم الشهداء

كشف التقرير السنوى لمصرف أبوظبى الإسلامى – مصر عن تبرعه بـ10 ملايين جنيه خلال العام الماضى لصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية.

واطلعت “المال” على نسخة من تقرير مصرف أبوظبى الإسلامى الذى تضمن تبرعه بـ25 مليون جنيه خلال العام الماضى، منها 10 مليون لصالح صندوق تكريم الشهداء.

كما تبرع مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 5.2 مليون جنيه لصالح مؤسسة صناع الحياة لتجديد 4 قرى تحت مظلة حياه كريمة، ونحو 3 ملايين جنيه لمؤسسة مصر الخير.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر خلال عام 2019 ارتفاع أرباحه بنسبة 44 % بعدما حقق ربحاً بلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 850 مليون جنيه فى عام 2018.

وارتفعت محفظة الودائع خلال 2019 بنسبة 28 % لتصل إلى 51.161 مليون جنيه، مقابل 39.888 مليون جنيه خلال عام 2018.

وزادت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27 %، لتسجل 30.915 مليون جنيه، مقابل 24.289 مليون جنيه خلال 2018.

وتطرق تقرير مجلس إدارة مصرف أبوظبى الإسلامى أنه نظرًا لتكبد خسائر مُرحلة عن السنوات السابقة تبلغ 228.611 ألف جنيه، فالبنك غير ملزم بتوزيع أرباح عن النتائج المالية للعام الماضى.

ولفت تقرير مصرف أبوظبى الاسلامى إلى أن متوسط عدد العاملين بلغ 2292 خلال العام الماضى، وبلغ متوسط دخل العامل 16.8 ألف جنيه.