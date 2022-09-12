«أبوظبى الأول» يقرر الاندماج على النظام الإداري لبنك «عوده»

قرر بنك أبوظبى الأول الاندماج على النظام الإدارى نظيره «عوده» خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن بنك أبوظبى الأول قرر الاستحواذ على «عوده» فى 2020.

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول إن العملية النهائية ستشمل دمجًا للأنظمة بين البنكين، بعد أن تم ذلك قانونيًا فى يونيو الماضي، مع إصدار ميزانية موحدة.

وتابع «فايد» أن اندماج الأنظمة يكون إما من خلال شراء نظام جديد وإما ضم نظامين مع بعضها، وبالتالى قررنا الدمج على نظام بنك عوده باعتباره صاحب المحفظة الأكبر.

وأشار إلى أن البنك المركزى على دراية بكل خطوات وإجراءات الدمج من خلال لقاءات دورية تتم بيننا.

يذكر أن «فايد» قال إن حجم أصول بنك أبو ظبى الأول بلغت 166 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، وسجلت حقوق الملكية 21.5 مليار.

كما حقق البنك نموًا %23 فى حجم الودائع بنهاية يونيو الماضى مقابل %13 فى محفظة القروض، وتبلغ عدد فروعه 69 منتشرة فى أنحاء الجمهورية.