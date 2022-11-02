«أبوظبى الأول مصر» يقفز بحجم محفظة الودائع إلى 133 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

قفز حجم محفظة ودائع بنك أبوظبى الأول مصر FAB، إلى 133 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 127 مليارا بنهاية يونيو السابق له، بزيادة 6 مليارات خلال 3 شهور فقط.

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى للبنك، إن إجمالى محفظة القروض ارتفع إلى نحو 50 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا فى آخر يونيو.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن البنك يعتزم الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو %22 من إجمالى محفظته الكلية بنهاية العام الجارى، مقابل %19.5 نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن تمويلات المشروعات الصغيرة تستحوذ على نحو %7 منها.

وكان البنك المركزى المصرى قد ألزم البنوك بتخصيص نسبة %25 من محافظها لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تستحوذ «الصغيرة» على %10 منها، على أن يتم الوصول لهذه النسبة بنهاية ديسمبر 2022.

وبسؤاله عن كيفية اجتذاب تحويلات المصريين العاملين فى دولة الإمارات، قال: «نقوم بالترتيب مع بنك أبوظبى فى الإمارات لحصر عدد المصريين الذين لديهم حسابات بنكية هناك، وبعد ذلك سنوفر لهم منتجات وخدمات تلبى احتياجاتهم داخل مصر، ومنها تقسيط أى مشتريات يرغبون فى القيام بها، سواء سيارات أو عقارات على سبيل المثال».

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال فى تصريحات صحفية إن تحويلات المصريين فى الإمارات بلغت 3.3 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من عام 2021 – 2022، لتحتل المرتبة السادسة من إجمالى تحويلات المصريين بالخارج.

وأعلن بنك أبوظبى الأول مصر أنه بدءا من يوم 23 أكتوبر تم العمل بنظام موحد بين بنكى «أبو ظبى الأول» و«عوده» تحت مظلة واحدة.

وقال عباس، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إنهاء الاندماج بين البنكين، إن الترتيب لذلك استغرق عامين، لينتج بنك أبو ظبى الأول مصر.

وأوضح فايد أن رحلة الاندماج لم تكن سهلة داخل السوق، خصوصا فى القطاع المصرفى، لأنه حساس بحكم العملاء، لاسيما أن الدمج يشمل عملاء وموظفين.

وارتفع حجم أصول بنك أبوظبى الأول مصر ليصل إلى 181 مليار بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 166 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.