«أبوظبى الأول مصر» يخطط لتدشين فرع له فى النادى الأهلى

كشف محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول عن خطة مصرفه لتدشين فرع داخل مقر النادى الأهلى بالقاهرة الجديدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك سيعمل على توفيرعدد من الخدمات والمنتجات لأعضاء النادى الأهلى سواء كانت مصرفية أو استشارية أو خدمات لها علاقة بالفئة العمرية.

وأشارعلى هامش توقيع عقد الرعاية مع النادى الأهلى المصرى إلى أن مدة الرعاية ستكون 4 سنوات فيما لم يفصح عن قيمة هذه الرعاية.

ووقع بنك أبوظبى الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر، عقد رعاية مع النادى الأهلى، أحد أعرق الكيانات الرياضية فى مصر، لمدة أربع سنوات، ليصبح الراعى والبنك الرسمى لنادى القرن ، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية الاستثمار فى الرياضة وتنميتها، لدعم المواهب الشابة وقطاع الرياضة بمصر.

وقال فايد «يعمل بنك أبوظبى الأول مصر على تعزيز النجاحات بمختلف المجالات العملية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك من خلال شعارنا «النجاح بيبنى نجاح». وعليه، نسعى دومًا للاستثمار فى تحقيق المزيد من النجاحات، مما ينعكس على أعمالنا وانتشارنا محليًا، مستفيدين من تاريخ النادى وشعبيته الضخمة التى تقدر بالملايين، لتعزيز انتشار البنك والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء. ونحن واثقون بأننا سنشهد إنجازات وبطولات عظيمة فى الفترة المقبلة بالتعاون مع النادى الأهلى صاحب الريادة فى القطاع الرياضى فى مصر».

ويعد بنك أبوظبى الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبى الأول، رابع أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين.

ويقدم بنك أبوظبى الأول – مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبى تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلى.