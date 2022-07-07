أبوشقة يعلن تطوعه للدفاع عن «نيرة أشرف»

أعلن المستشار بهاء أبو شقة المحامي بالنقض، ووكيل أول مجلس الشيوخ، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف «طالبة جامعة المنصوة» في جميع مراحل المحاكمة وحتى صدور حكم بات في القضية، بعد الحادث الإجرامي الذي تعرضت له وأثار ضجة واسعة في المجتمع المصري.

وأكد أبوشقة في تصريحات له اليوم، أنه بدافع الضمير الإنساني لنصرة الحق والعدل سيباشر جميع الإجراءات القانونية، لحصول عائلة المجني عليها على كل الحقوق المدنية والجنائية أمام المحكمة، وصولا إلى القصاص العادل تحت مظلة الشرعية الدستورية والقانونية، وحفاظا على ثوابت وقيم ومبادئ المجتمع المصري، وتصدياً للظواهر الخطيرة البعيدة كل البعد عن قيم المجتمع والتي تشكل انحرافاً عن مبادئه وخروجا عن تقاليده وقيمة وتشكل اعتداء على حق المواطن في الحياة الآمنة.

وتابع أنه استمع إلى عدد من الأصوات التي أكدت أن مسئولية الدفاع عن نيرة أشرف، هي مسئولية المجتمع ككل واستشعاره بضرورة تبني هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

ولفت أبوشقة إلى أنه طالع مقال الكاتب الصحفي حمدي رزق بجريدة المصري اليوم، ولامس ضميره ووجدانه عدد من العبارات في دلالاتها خطابا لضمير المصريين عبارة “إن دم نيرة أشرف في رقبة الجميع”، موكدًا أن المغدور بها نيرة أشرف لم تجن ذنب ونحرت بدون شفقه أو رحمة.

وشدد على أن دفاعه عن نيرة أشرف تطوعاً، بدون أي مقابل مع تحمله أي أعباء مالية في هذا الشأن، وأن الخطوة انحياز لذمة القانون وانتصار للضمير الإنساني وتمسكا بثوابت المجتمع المصري الذي تمتد في ذمه التاريخ إلى ما يزيد على 7 آلاف عام.