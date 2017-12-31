أبوزيد يشارك أقباط مطروح احتفالاتهم برأس السنة الميلادية الجديدة

معتز محمود:احتفل الأقباط بمحافظة مطروح برأس السنة الميلادية الجديدة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح والسيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وكلا من النائب مهدى ال

معتز محمود:





احتفل الأقباط بمحافظة مطروح برأس السنة الميلادية الجديدة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح والسيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وكلا من النائب مهدى العمدة وسليمان فضل أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ألقى كلمة الوعظ الأنبا بيشوى راعى كنيسة العذراء بمطروح، والتى أعرب فيها عن شكره وجميع ابناء مطروح للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده من أجل مصر خارجيا وداخليا، كذلك الشكر لمحافظ مطروح لجهوده في تحقيق التنمية الحقيقية على أرض مطروح، وللقيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة على جهودها فى حفظ الامن ولتألفهم وما عبرت عنه مشاركتهم بمشاعر المحبة الصادقة.

وأكدعلى اهمية السلام التى دعا اليها الله فى كتبه السماوية، السلام فى درجاته مع الله ومع النفس ومع الآخرين، مع الدعوة الى التمسك بالسلام بين دول العالم، ومع كل من حولنا لصنع الخير ليس من اجل انفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والانسانية جميعها.

كما دعت كلمة الوعظ الى ان يحفظ الله مصر أمنه مستقرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيا عاما جديدا سعيدا على المصريين أبناء الوطن الواحد.

وتمت الاحتفالات وسط أجواء من الأمن والطمائنينة تعمها البهجة والفرحة ببداية العام الميلادى الجديد.

و قدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التهنئة للاخوة المسيحين، مؤكدا أن ابناء مصر نسيج واحد صلب ومتماسك يحافظ على مصر منذ الاف السنين، موكدا ان الارهاب لن ينال من وحدتنا وتماسكنا.