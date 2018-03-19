أبوزيد: تطوير صناعة التمور بسيوة ضاعفت الصادرات بنسبة 30 %

معتز محموداستعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التجربة الفريدة لتطوير زراعة وصناعة التمور بواحة سيواه بالمحافظة مما جعلها مشروع رائد للتنمية المستدامة حول اقتصاديات نخيل التمر وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حيث شهدت الصناعة طفرة غير مسبوقة خلال الثلاث

معتز محمود

استعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التجربة الفريدة لتطوير زراعة وصناعة التمور بواحة سيواه بالمحافظة مما جعلها مشروع رائد للتنمية المستدامة حول اقتصاديات نخيل التمر وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حيث شهدت الصناعة طفرة غير مسبوقة خلال الثلاث الأخيرة وتضاعف عدد المصانع من ٩ الي ١٣ مصنع بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى زيادة عدد الثلاجات لحفظ التمور من 15 إلى 25 ثلاجة، وكذلك زيادة حجم المخزون من التمور من 8 آلآف طن إلى 16 الف طن بنسبة ١٠٠٪ خلال الثلاث سنوات مما ساهم في رفع المستوي الاقتصادي للمزارعين، وتحسين دخلهم بعد رفع سعر التمور من 3 إلى ٤ جنيهات إلى حوالي 13 جنيه مما أدى الى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة ٣٠ ٪ .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء “علاء أبو زيد ” فى المؤتمر الدولى السادس لنخيل التمر وحفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية بنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها العاشرة لعام ٢٠١٨ ،والذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ،وبحضور وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي