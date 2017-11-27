أبوريدة يهدي درع الاتحاد لسفير روسيا بالقاهرة

علي المصري: استقبل سيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة، وفدا من اتحاد الكرة المصرى يضم المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، والمهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، ومحمد صلاح إدارى الفراعنة، وحضر المقابلة يوسف أباكاروف القنصل الروسى، وإيفان ميدفيدسكى السكرتير الثالث.وأهدى أبوريدة درع ال

علي المصري:



استقبل سيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة، وفدا من اتحاد الكرة المصرى يضم المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، والمهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، ومحمد صلاح إدارى الفراعنة، وحضر المقابلة يوسف أباكاروف القنصل الروسى، وإيفان ميدفيدسكى السكرتير الثالث.



وأهدى أبوريدة درع الاتحاد للسفير الروسى، الذى قدم التهانى بمناسبة صعود المنتخب المصرى لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وأبدى كيربيتشينكو ترحيبه بتقديم المساعدة للجانب المصرى خلال فترة مشاركة المنتخب فى المونديال، واستعرض مع لهيطة كل الأمور المتعلقة بذلك، بجانب تذليل الصعاب للجماهير المصرية التى ستتوجه إلى روسيا لمساندة المنتخب.