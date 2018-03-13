أبوريدة يعلن الموقف من تجديد عقد كوبر ويشيد بالعالمي محمد صلاح

على المصرى أعلن المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المفاوضات لتجديد التعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، ستبدأ عقب العودة من سويسرا بعد خوض المباراتين الوديتين أمام البرتغال واليونان. وقال أبوريدة خلال المؤتمر…

على المصرى

أعلن المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المفاوضات لتجديد التعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، ستبدأ عقب العودة من سويسرا بعد خوض المباراتين الوديتين أمام البرتغال واليونان.

وقال أبوريدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب، أن الاتحاد يوفر كل الدعم اللازم لإعداد المنتخب لخوض كأس العالم، مشيداً بجهود مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للاتحاد طوال الفترة الماضية.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، مؤكداً أنه قدم الكثير لبلاده، وسوف يعطي الكثير في المرحلة القادمة، مطالباً الإعلام بعدم الضغط على اللاعب الذي يتابعه الإعلام الأوروبي بكثرة.

وأوضح أنه دائم التواصل مع صلاح وكل اللاعبين المحترفين بالخارج لتحفيزهم على التألق.

ويرى أبوريدة، أن المنتخب سيخوض 5 مباريات ودية قوية قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم، وأن الجهاز الفني جاهز بقوة لخوض هذه المباريات الودية وتقديم عروض قوية، أمام البرتغال واليونان والكويت وبلجيكا وكولومبيا.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه يثق في إمكانيات كوبر ومعاونيه، وجميع اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم من أجل تخطي الدور الأول بكأس العالم، عن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جواره أوروجواي وروسيا والسعودية.

وأعلن رئيس الجبلاية، أنه لم يتم حتى الآن الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم بشكل رسمي على التليفزيون الأرضي، مضيفا: “أن هناك بعض الأمور التي يجب الانتهاء منها مع القنوات التي تملك حقوق بث بطولة كأس العالم”، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات تجرى في الوقت الحالي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الحصول على حقوق بث اللقاءات الخاصة بالمنتخب المصري.

وعلى هامش المؤتمر، قام أبوريدة، بتكريم رعاة المنتخب الوطني، بحضور عمرو وهبي نائب رئيس الشركة الراعية للاتحاد “بريزنتيشن”، مشيداً بدورهم في دعم مسيرة المنتخب خلال مشواره في الفترة الماضية حتى تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.